"Kan parası" için arkadaşlarının ölümüne neden olan iki sanığın yargılandığı dava

Erzurum'da husumetli olduğu kişiden "kan parası" alabilmek için kendisini yaralamalarını isteyen arkadaşlarını tüfekle vurarak ölümüne yol açtıkları gerekçesiyle iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Fatih Yılmaz ile tutuksuz yargılanan 18 yaşından küçük F.Y.T, maktul Zafer Kuzu'nun yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Yılmaz, pişman olduğunu belirterek, maktul Kuzu ile aynı sofrada ekmek yediklerini, bu nedenle eylemi kasıtlı işlemesinin söz konusu olamayacağını öne sürdü.

Ailesinin üzüntüsünü aynı şekilde kendilerinin de yaşadığını ifade eden Yılmaz, "Zafer ağabey ne dediyse biz onu yaptık. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık F.Y.T. ise olay günü Yılmaz ile buluşmak için evinin önüne gittiğinde Kuzu ile dışarı çıktıklarını söyledi.

Bir mekanda oturdukları sırada Kuzu'nun kendilerine bazı şeyler anlattığını savunan F.Y.T, "Bize denetiminin yandığını söyledi. Zafer ağabey yaralanıp hastaneye giderse hem denetimden kurtulacağını hem de düşmanının şikayetinden vazgeçeceğini söyleyerek Fatih'ten ateş etmesini istedi. O da teklifi kabul etmedi." beyanında bulundu.

Kuzu'nun akşam saatlerinde yeniden yanlarına tüfekle geldiğini öne süren F.Y.T, şöyle devam etti:

"İkimize teklifini tekrar etti. Başta kabul etmedik. Aralarında konuştuktan sonra Fatih, yanıma gelerek, 'Abimizdir, bir bildiği var.' dedi ve istediğini yapma kararı aldık. Fatih'lerin çatı katına çıktık ama Fatih yine 'Yapmayalım.' dedi. Sonrasında Fatih ile yastığı bel kısmına doğru bağladık. Yastığı bağlama sebebimiz, ayaklarına doğru ateş edildiğinde merminin sırtına isabet etmemesiydi. Bunu bize Zafer ağabey söyledi.

Zafer ağabey, 10-15 metre uzaklaşarak sırtını döndü. Fatih, silahı bacağına yönelterek bir el ateş etti ve Zafer ağabey yere yığıldı. Sonrasında hemen hastaneye götürdük."

Maktulün babası Abdulkadir Kuzu ise oğlunun kasten öldürüldüğünü öne sürerek, "F.Y.T'nin dışarıda gezmesi vicdanımı rahatsız ediyor. Tutuklanmasını talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, geçen yıl 2 Temmuz'da Zafer Kuzu'nun sırtına yastık bağlanarak pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Sanıkların amaçlarının Kuzu'yu yaraladıktan sonra hastaneye götürüp kargaşa çıkarmak, suçu aralarında husumet bulunan C.A'nın üzerine atmak ve "kan parası almak" olduğu anlatılan iddianamede, Kuzu'nun sırtına yastık bağlamaları ve yere yığıldıktan sonra hastaneye götürme çabaları dikkate alındığında asıl gayelerinin yaralayarak rapor almak olduğunun anlaşıldığı ifade ediliyor.

İddianamede, Yılmaz'ın, sırtında yastık olsa da 10-15 metre gibi kısa mesafeden ateş açtığı, Kuzu'nun ölebileceğini tahmin edebileceği ve bu nedenle olası kasıtla hareket ettiğinin anlaşıldığı kaydediliyor.

Sanıklardan Yılmaz'ın "olası kasıtla öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla, F.Y.T'nin ise 13 yıl 4 aydan 16 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.