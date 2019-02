Kan Sıkıntımız Yok" - Antalya

SÜLEYMAN ELÇİN - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık , ağır kış şartları nedeniyle günde ancak 7 bin ünite kan toplanabildiğini, bu nedenle millete çağrıda bulunduklarını belirterek, çağrı sonucu kan sıkıntısının kalmadığını bildirdi.Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan bağışının kış mevsiminde, tatillerde ve ramazan ayında azaldığını söyledi. Her gün 9 bin ünite kan toplayarak Türkiye 'nin 300 noktasından bin 500 hastaneye dağıttıklarını aktaran Kınık, kana sadece acil durumlarda değil, sürekli ve her gün ihtiyaç olduğunu vurguladı.Kerem Kınık, ağır kış şartları nedeniyle günde ancak 7 bin ünite kan toplayabildiklerini, bu nedenle millete bir çağrıda bulunduklarını ifade ederek, "Çağrımızın ardından 9-10 bin rakamlarına tırmandık. Günlük stoklarımız ise 60 binin üzerinde seyrediyor, kan sıkıntımız yok." dedi.Kan ve biyobankacılıkla ilgili müstakil bir kurum oluşturduklarını anlatan Kınık, "Bu hem doğumdaki kordon kanlarının saklanabileceği bir biyobanka olacak hem de kök hücre ihtimalini yükseltecek birtakım donasyonları aldığımız, kendi içimizde işlediğimiz bir kapasite oluşturacak. Hemofili hastalıkları için de plazmadan yapılan kan ürünlerini Türkiye'de kendimiz üreteceğiz artık. Silivri 'de fabrikamızı özel sektör iş birliği ile kuruyoruz." diye konuştu.Türkiye'nin bu alanda kapasiteyle kendi kendine yetebilen ve bütün hastalar için de umut olan bir noktaya geleceğini belirten Kınık, "2000'li yıllara kadar büyük oranda nakiller ya parası olanın yurt dışında yaptırabildiği operasyonlardı ya da tam uyum olmadan aileden yapılıyordu. Türkiye'nin kök hücre konusunda 500 bin donöre ulaşmış olması, veri tabanını her geçen gün arttırıyor ve dünya ile entegre olması kendi hastalarımız açısından da umut oldu." değerlendirmesini yaptı."Bu sene 30 milyon insana ulaşmayı hedefliyoruz"Bu sene kuruluşlarının 150'inci yılını kutladıklarına söyleyen Kınık, şunları kaydetti:"Bizler tamamen gönüllü çalışıyoruz. Devletten bütçe almıyoruz. Tamamen vatandaşlarımızın bağışları ve kendi gayrimenkullerimizle ayakta duruyoruz. Biz aslında Kuvayımilliyeyiz, milletin kuvvetiyiz. Onların dayanışması ile ayakta durabiliyoruz. Geçen yıl 23 milyon insana yardım ulaştırdık. Bu sene 30 milyon insana ulaşmayı hedefliyoruz. Bunları tamamen toplumumuzun, iyiliksever insanların yardımlarıyla yapıyoruz. Dünyada 40'ı aşkın ülkede çalışıyoruz. 12 ülkede daimi delegasyonumuz var. Öncelik kendi ülkemiz olmak üzere dünyadaki bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz."Milletin desteğinin her zaman kendileri için tek kaynak olduğunu vurgulayan Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:"Dünyanın en az gelişmiş, en çok sömürülmüş ülkelerinde bizim milletimizin yardım eli, yüzyıllardır var. Hilal-i Ahmer olarak kurulduğumuzda 40 milyon kilometrekare vatan toprağında 65 farklı ülke vardı. O zamanlar bizim şubelerimiz bu ülkelerde çalışıyordu. O topraklarda tanınıyoruz, biliniyoruz. Amacımız o insanların acısını dindirmek, yardımcı olmak. Din, dil, ırk ayırt etmeksizin her kim ihtiyaç sahibiyse yardımcı olmaya çalışıyoruz."