Kan stokları alarm veren Kızılay için bağış kampanyası - Son Dakika

Kan stokları alarm veren Kızılay için bağış kampanyası

2 gün sürecek " Adana'm Sana İhtiyacımız Var" kan bağış etkinliği başladı

ADANA - Korona virüs nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılayı'na kan bağışı toplamak için "Adana'm Sana İhtiyacımız Var" etkinliği başlatıldı. 2 gün boyunca kentin belirlenen noktalarında kan bağışı toplanacak.

Türkiye'nin 300 noktasında 7 gün 24 saat esasına göre bağış toplayan ve ülkenin kan operasyonunu yürüten Türk Kızılay'ın kan stoku alarm vermeye başladı. Bu nedenle de Adana Valiliği'nin öncülüğünde kentin Seyhan ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı'nda "Adana'm Sana İhtiyacımız Var" etkinliği başlatıldı.

2 gün sürecek etkinliğin açılışında konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, "Kızılay, dar günde sadece ülkemizin değil tüm dünyada önemli görevler yürütüyor. Bunun yanı sıra kan konusunda yaptığı faaliyetler, hastanelerimizin ve sağlık kuruluşlarımızın kan ihtiyacının önemli bölümünü karşılamaktadırlar. Pandemi nedeniyle bağışın azalmaya başlaması nedeniyle hastalarımız ve hasta yakınlarımız bu konuda mağduriyet yaşamaya başlamışlardı. İnşallah Adana'da ve diğer illerde yapılacak bu kampanyalar kan ihtiyacının en üst seviyede karşılanmasına vesile olur. Hem kendi, hem de hayat kurtarmak için herkesi belli aralıklarla kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise kan ihtiyacının her zaman olduğunu söyleyerek, "Kan operasyonu Türkiye'nin canlı bir operasyonu. Kızılayımız, Adana'da da kış mevsimi yaklaşırken pandemi kurallarına dikkat ederek kan bağışı kampanyası başlattı. Biz bu bağış kampanyalarını sürekli yapmalıyız ki kan stoklarımız normal seviyede duruyor olsun. Dolayısıyla kıymetli 2 milyonun üzerinde ki Adanalı hemşerilerimizi bağışa davet ediyoruz. Şuan ciddi bir stok sıkıntımız yok ama bizim sürekli kan rezervini tutuyor olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Kan bağışında bulunan Ramazan Akdağ isimli vatandaş ise kan vermenin önemli bir görev olduğunu söyledi.

Öte yandan kan bağışı yapan kişilere Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidan hediye edildi.