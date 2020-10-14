Kan stokları azalınca Vali Şentürk bağış kampanyası başlattı - Son Dakika

Kan stokları azalınca Vali Şentürk bağış kampanyası başlattı

14.10.2020 17:36

- Kan stokları azalınca Vali Şentürk bağış kampanyası başlattı İlk kanı Vali Şentürk verirken, gün içinde 200 kişinin kan vermesi hedefleniyor Bilecik Valisi Bilal Şentürk;

- Kan stokları azalınca Vali Şentürk bağış kampanyası başlattı

İlk kanı Vali Şentürk verirken, gün içinde 200 kişinin kan vermesi hedefleniyor

Bilecik Valisi Bilal Şentürk;

"Pandemi sürecinde de biraz kan bağışı miktarları biraz düşmüş, onu da arttırarak normale dönmemiz gerekiyor"

"Tüm duyarlı vatandaşlarımızı kan bağışını bir alışkanlığa dönüştürmeye davet ediyoruz"

BİLECİK - Bilecik Valisi Bilal Şentürk, il genelinde günlük ortalama 50 ünite kana ihtiyacı olduğunu anlatarak, "Bunu bizim karşılamamız lazım. Biz kimseye yük olmayalım istiyoruz. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı kan bağışını bir alışkanlığa dönüştürmeye davet ediyoruz" dedi.

Bilecik Valiliği öncülüğünde Valilik bahçesinde Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi. İlk kan bağışını Bilecik Valisi Bilal Şentürk yaparken, tüm vatandaşları da kan bağış çağrısında bulundu. Şentürk, "Kızılay'ımız her hafta Bilecik'te bir kan alma kampanyası yapıyordu. Bugün de yine bu kampanyayı tüm kamu kurumları katılarak yaptık icra ettik. Bizzat kendimizde kan vererek değerli başkanımızın da bu konuda büyük çalışmaları gayretleri var. Bilecik'in günlük ortalama 50 ünite kana ihtiyacı olduğunu gördük. Bunu bizim karşılamamız lazım. Biz kimseye yük olmayalım istiyoruz. İlimiz olarak bu ihtiyacımızı Kızılay'ın Üzerinden inşallah karşılayalım istiyoruz. İnsana faydalı olmanın bir insanın hayatını kurtarmanın ehemmiyetini ancak yaşayanlar bilir, o sıkıntıyı çekenler bilir. Kanın yokluğunu bilenler bilir o yönüyle bu kampanyayı da bir bilinç oluşturmak istiyoruz. Yani zaten kurumsal olarak kurumlarımız tugayımız olsun emniyet teşkilatımız olsun, polis okulumuz olsun o konuda hassasiyeti var ve etkin bir şekilde katılıyorlar. Bu kampanyalara vatandaşlarımızın da yine tedbirler alınarak kan vermeye davet ediyorum. Pandemi sürecinde de biraz kan bağışı miktarları biraz düşmüş, onunda arttırarak normale dönmemiz gerekiyor. Çünkü bizim ihtiyacımız azalmıyor, ihtiyacımız varlığını koruyor ve artıyor. Bu ihtiyacı gidermemiz içinde kan verenlerin artması gerekiyor. Daha çok sayıda insanımızın kan vermesi gerekiyor. O noktada tüm vatandaşlarımızı duyarlı insanlarımızı da bunu bir alışkanlığa dönüştürmeye davet ediyoruz" dedi.

Kan stokları azalınca Vali Şentürk bağış kampanyası başlattı
Kan stokları azalınca Vali Şentürk bağış kampanyası başlattı
Kan stokları azalınca Vali Şentürk bağış kampanyası başlattı
Kan stokları azalınca Vali Şentürk bağış kampanyası başlattı

Necati Şentürk, Kan Bağışı, Kızılay, Bilecik, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kan stokları azalınca Vali Şentürk bağış kampanyası başlattı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: AYM'nin "Işıklar yanıyor" toplantısı sona erdi: Engin Yıldırım Twitter hesabını kapatmalı Kayseri'de 50 yaşındaki adam kendini asarak yaşamına son verdi "Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a çıktı İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a çıktı         
18:14
Leipzig, Trabzonspor'un hesabına Sörloth'un 93 milyon TL'lik ücretini yatırdı Leipzig, Trabzonspor'un hesabına Sörloth'un 93 milyon TL'lik ücretini yatırdı         
17:03
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi         
15:59
Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu         
15:45
Didem Soydan, Burak Deniz ile aşk yaşadığını ilan etti Didem Soydan, Burak Deniz ile aşk yaşadığını ilan etti         
15:22
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı         
13:14
İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı         
12:58
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 18:25:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kan stokları azalınca Vali Şentürk bağış kampanyası başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei