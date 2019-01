Kan Stoklarımız Normal Seviyeye Çıkmaya Başladı"

KADİR YILDIZ - Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan , kan sayılarında olan düşüşleri bağışçıların yapacakları ataklarla tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Şükürler olsun, bağışçılarımız da buna cevap veriyor. Şu anda ayın 10'undan bu yana stoklarımız normal seviyeye doğru çıkmaya başladı." dedi.Altan, 1. Genç İyilik Bölge Kadınlar Buluşması'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının 1868 yılından bu yana "iyilik koşusu" yaptığını belirterek, dünyaya iyiliği yaymaya çalıştıklarını söyledi.İlk başta yaralı askerlere yardım amacıyla yola çıkan kurumun, bu zamana kadar dünyanın her tarafındaki mazluma ve mağdura yardım etmek için bağışçıların desteğiyle çalışmalar yaptığını anlatan Altan, dünyanın her bölgesindeki afette insanların ızdırabının azaltılması için gayret ettiklerini kaydetti.İbrahim Altan, yardımın, dünyadaki insanların birbirine borcu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:"Birbirimize iyilik yaparsak dünya da iyi olacak. Bunun güzel örneklerini de görüyoruz. Bunlar sanki az az gördüğümüz için orijinal işler olarak ortaya çıkıyor. İşin aslı, insanın iyi olması ve daha çok iyilik yapması, iyiliğin de herkese yayılması. Barış Manço 'nun çok güzel şarkısı var. Şarkıda 'Yoksul görsen besle kaymak bal ile garipleri giydir ipek şal ile' diye söylüyor Manço, en güzeliyle bu işi yap diye söylüyor. Genç nesil de bunu örnek almalı. Yardım edebilir veya yaptırabilir.""Kış döneminde insanlarımız daha çok evde oluyor"Türk Kızılayının, Türkiye 'de her gün 300 noktada kan topladığı bilgisini paylaşan Altan, toplanan kan sayısının da 9-10 bin üniteden aşağı düşmemesi gerektiğine dikkat çekti.Altan, bu sayıyla ülkenin kan ihtiyacının karşılandığını ve toplanan kanı tetkik edip işleyerek Türkiye'deki binden fazla hastaneye ulaştırdıklarını belirterek, şunları söyledi:"Ama 2 dönemde sıkıntı çekiyoruz, birisi kış dönemi. Kış döneminde insanlarımız daha çok evde oluyor. Sokağa çıkan insanımız daha az oluyor. Sokağa çıkan insan az olunca, bizim kan toplama merkezlerimizde de güçlük oluyor. Bu yüzden bir düşme oluyor. Bu düşmeyi hissediyoruz, görüyoruz ve önceki tecrübelerimiz de var. Bağışçılarımızdan, atak yapmasını istiyoruz.""Bu seneki hedefimiz, 2 milyon 750 bin"Kan sayılarında olan düşüşleri bu ataklarla tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Altan, "Şükürler olsun, bağışçılarımız da buna cevap veriyor. Şu anda ayın 10'undan bu yana stoklarımız normal seviyeye doğru çıkmaya başladı." dedi.Çeşitli şekillerde bağışçıları kan vermeye teşvik ettiklerini anlatan Altan, "3 ayda bir, 'kan verme zamanınız geldi' seklinde SMS ile hatırlatıyoruz ama hiç kan vermemiş vatandaşlarımızı da davet ediyoruz. Kan verdiklerinde 3 kişiye hayat vermiş oluyorlar hem de dünyada dikili ağaçları oluyor." diye konuştu.Temmuz ve ağustos aylarında da kan stoklarında azalmalar meydana geldiğini dile getiren İbrahim Altan, tatil dönemi olduğu için benzer sıkıntıyla karşı karşıya geldiklerini söyledi.Yaz aylarında da vatandaşların kan vermesi konusunda hassas olmasını isteyen Altan, "2018 yılında bizim topladığımız kan 2,5 milyon üniteyi geçti. Bu seneki hedefimiz, 2 milyon 750 bin civarında. Bunun için de günlük 9 ila 10 bin ünite toplarsak, hedefimize ulaşmış oluruz. Kanın kullanım ömrü çok uzun değil. Belirli ömrü olduğu için sürekli kan toplamamız gerekiyor." dedi.