Kan stoklarında yaşanan düşüş devam ediyor - Son Dakika

Kan stoklarında yaşanan düşüş devam ediyor

Düzce Kızılay Başkanı Aydın "Kanın insandan başka kaynağı yok"

DÜZCE - Korona virüs süreciyle birlikte kan stoklarında azalma yaşandığını belirten Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın, vatandaşlara kan bağışı hakkında çağrıda bulundu. Bazı vatandaşların virüs bulaşma riski nedeniyle kan vermekte çekindiğine de değinen Şube Başkanı Aydın, sağlık personellerinin düzenli olarak kontrolden geçirildiğini belirterek, vatandaşların gönül rahatlığıyla Kızılay'a kan bağışında bulunabileceklerini dile getirdi.

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya hızla yayılan korona virüs salgını, kan bağışlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların tatil beldelerine yönelmesiyle birlikte kan stoklarında yaşanan azalmanın etkisini sürdürdüğünü belirten Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, vatandaşlara çağrıda bulundu. Korona Virüs sürecinde kan stoklarında yaşanan azalma ile ortaya çıkan kan ihtiyacının devam ettiğine dikkati çeken Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, "Ülkemiz ve dünya bir Covid-19 sürecinden geçiyor. Bu süreçle birlikte kan stoklarımızda azalmalar var. Maalesef kanın insandan başka kaynağı yok. Tek kaynağı insan ve insanlarımızın göstermiş olduğu teveccüh ile ve onların yapmış oldukları bağışlarla yürüyor. Kan ver can ver sloganlı kampanyamızı tüm Türkiye'de başlattık. Düzce'den birçok sivil toplum kuruluşu kampanyamıza destek verdi. Bununla birlikte stoklarımızda belirli bir noktaya kadar geldik. Ancak bayramın araya girmesi gerek havaların ısınmasıyla birlikte insanların tatil beldelerine doğru yönlenmesiyle yine stoklarımızda azalma meydana geldi ve alarm vermeye başladı. Adalet Bakanlığı da bu konuda bir destek başlattı. Düzce Belediyesi de bu konuda bize destek verdi. Bu nedenle kampanya sürecini yeniden canlandırmak yeniden süreci hızlandırabilmek adına farklı noktalarda kan tırımızda kan almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımın kan verme konusunda daha hassasiyetli olmaları ve Kızılay'a teveccühte bulunmalarını bekliyoruz. Düzenli olarak tırımız valiliğimizin yan tarafındaki hizmet binamızda kan alımı sürekli devam ediyor. Aracımızı da talep halinde farklı noktalara yönlendiriyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Korona virüs ile alakalı tüm tedbirler alındı"

Vatandaşların kan bağışında bulunurken Korona Virüs bulaşma riskine karşın tedirgin olmalarına da değinen Aydın, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: "İnsanların kan verirken Korona Virüs bulaşma riskine karşı tereddütleri var. Bu konuda biz net bir şekilde hem çalışanlarımızı düzenli olarak testten geçiriyoruz. Bunu dışında buraya gelen vatandaşlar için içeriye az sayıda vatandaşımızı alarak hem de hijyen kurallarına uymak kaydıyla işlemlerimizi yapıyoruz. Hamdolsun Covid-19 sürecinin başladığı süreçten itibaren de ilimizde en ufak bir olumsuzluk yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanmaması için her türlü gerekli tedbiri alıyoruz. Çalışmaları titizlik ve hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın kan verirken en ufak bir tereddüt yaşamasına gerek yok."