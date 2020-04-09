Kan stoklarının azaldığı Malatya'dan kan bağışı çağrısı - Son Dakika

Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmayınca kan bağışı da azaldı. Kan bağışının oldukça azaldığını duyan TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, kan bağışı yaparak destek çağrısında bulundu.



Kızılay Malatya Kan Merkezi'ne giderek kan bağışında bulunan Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş yaptığı açıklamada, "Bu önemli zamanda kan bağışının azaldığını duyunca kan merkezine gelerek kan verdim. Herkesi kan bağışına davet ediyorum. Ben örnek olmak istedim, inşallah vatandaşlar da örnek hareket sergilerler" ifadelerini kullandı. Gümüş, "Bugün her zamankinden daha hassas davranıp kan vermeliyiz. Kan bağışlayarak can kurtaralım canımızı kurtaralım. Herkesi kan vermeye davet ediyorum" dedi.



Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmayınca kan bağışının azaldığına dikkat çekerek, "Kan stoklarımız azaldı. Sayın Başkan Gümüş örnek bir hareket sergileyerek kan verdi. Bu örnek hareketi vatandaşlardan da bekliyoruz" şeklinde konuştu. Soylu, korona virüsün kandan bulaşmadığını belirterek, "Kızılay kan merkezi çok hijyendir. Vatandaşlar güvenle gelip kan verebilirler. Bütün halkımızı kan bağışlamaya davet ediyorum" diye konuştu. - MALATYA