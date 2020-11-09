"Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli tüketin" - Son Dakika

"Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli tüketin"

09.11.2020 10:51

Vücut direncini artırmak için kullanılan bitkilere karşı uyaran Dr. Serhat Koran, "Zencefil, zerdeçal, ıhlamur, kırmızıbiber, üzüm çekirdeği, papatya ve tarçının taze, baharat formları ya da bitki çayı formlarının hepsinde kan sulandırıcı etki vardır.

Vücut direncini artırmak için kullanılan bitkilere karşı uyaran Dr. Serhat Koran, "Zencefil, zerdeçal, ıhlamur, kırmızıbiber, üzüm çekirdeği, papatya ve tarçının taze, baharat formları ya da bitki çayı formlarının hepsinde kan sulandırıcı etki vardır. Kan sulandırıcı maddelerin dikkatsizce ya da doktor kontrolü dışında kullanılması mide veya beyin kanaması gibi hayati önemi olan durumlara neden olabilir" dedi.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat Koran, kan sulandırıcı özelliği bulunan bitkilerin dikkatli kullanılması gerektiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Koran, günümüzde kullanılan birçok ilacın özünde bitkilerin yer aldığına değinerek "Modern tıpta kullandığımız coumarin ve asetil salisilik asit gibi bazı kan sulandırıcı ilaç hammaddeleri aslında birçok bitkinin yapısında bulunur. Bu anlamda bitkileri kullanırken tıpkı ilaç kullanıyormuş gibi çok dikkatli olmalıyız" dedi.

ZENCEFİL, ZERDEÇAL, IHLAMUR VE TARÇINA DİKKAT

Kan sulandırıcı bitkiler arasında zencefil, zerdeçal, ıhlamur, kırmızıbiber, üzüm çekirdeği, papatya ve tarçının sayılabileceğine dikkati çeken Dr. Koran, şöyle devam etti:

"Bu bitkilerin taze formları, toz halindeki baharat formları ya da bitki çayı formlarının hepsinde kan sulandırıcı etki olup çok dikkatli kullanılmalıdır. Kırmızıbiber ve zencefilde salisilik asit, tarçında coumarin, zerdeçalda courcumin içerikleri kan sulandırıcı etkiden sorumlu maddelerdir. Sarımsakta bulunan ajoen maddesinin de kan sulandırıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Ayrıca yüksek doz E vitamini içeren kabak çekirdeği, somon ve hamsi, maydanoz, ıspanak ve avokado gibi gıdalardan fazla tüketmek de kan sulandırıcı etkiye neden olur."

KORONAVİRÜSE KARŞI İŞE YARAYABİLİR

Dr. Koran, kan sulandırıcı maddelerin başta koroner arter hastalıkları olmak üzere birçok damar hastalıklarında ilaç olarak kullanıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar; kan sulandırıcı bu maddelerin koronavirüsün kan damarından hücre içine girişini azalttığını gösteriyor. Bu konuda yeterli çalışma olmamakla beraber birçok sağlık merkezi koronavirüs tedavisinde kan sulandırıcı ilaçları halen kullanıyor. Yeterli çalışma olmamakla beraber kan sulandırıcı etkisi olan bu gıdaların tüketilmesi belki de koronavirüs enfeksiyonundan korunmamıza ve hastalığı daha hafif atlatmamıza destek olabilir. Diğer yandan kan sulandırıcı maddelerin dikkatsizce ya da doktor kontrolü dışında kullanılmasının da mide veya beyin kanaması gibi hayati önemi olan durumlara neden olduğu unutulmamalıdır. Bu anlamda doktorunuzun uygun görmesi halinde kan sulandırıcı etkisi olan bu gıdaları tüketilmesinde fayda olacaktır."


Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli tüketin

Zencefil, Bitki, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli tüketin' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada Erol Bulut, Caner Erkin'i Gençlerbirliği maçında kulübeye çekecek Köylüler, ormanda didik didik arayıp buldukları sedir mantarını, kilosunu 100 liradan satıyorlar Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının sesini kaydeden işçi tazminatsız kovuldu Sokak ortasında tanımadığı biri yüzüne tükürmüştü! Küçük kızın ailesi suç duyurusunda bulundu Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor         
11:21
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gramı 521 liradan işlem görüyor Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gramı 521 liradan işlem görüyor         
10:49
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi         
10:20
Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı         
10:05
Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı         
09:53
Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu         
09:41
Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar         
09:40
Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var         
09:30
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir         
09:07
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı         
19:18
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 11:34:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli tüketin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei