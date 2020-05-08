Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir - Son Dakika Dünya

Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir

34 dakika önce

Dünya genelinde 274 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını ile ilgili ABD'de bir grup doktor tarafından yapılan bir araştırmada, kan sulandırıcı ilaçların koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebileceği tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (KOVİD-19) nedeniyle dünya genelinde 274 binden fazla insan hayatını kaybetti, 3 milyon 978 bini aşkın insan ise virüse yakalandı. Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, ABD'de salgınla ilgili yeni bir araştırma yapıldı. ABD'de bir grup doktor tarafından yapılan bir araştırmada, kan sulandırıcı ilaçların koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebileceği tespit edildi.

2 BİN 773 HASTAYA AİT VERİLER İNCELENDİ

The Independent gazetesinin haberine göre, ABD'nin New York eyaletindeki doktorlar yaptıkları araştırmada, Kovid-19'a karşı hangi tedavi yöntemi ve ilacın etkili olduğunu tespit edebilmek için 2 bin 733 hastaya ait verileri inceledi.

Verilerde, solunum durmasından ölen hastaların akciğerlerinde olağan dışı "mikroclots" (mikro pıhtı) olduğu tespit edildi.

KAN İNCELTİCİ KULLANANLAR BİR HAFTA DAHA UZUN YAŞADI

New York eyaletindeki Mount Sinai Hastanesi'nde tedavi edilen hastalardan ventilatör kullanmayanlar arasında yapılan gözlemde, kan sulandırıcı ile tedavi edilenlerle kan sulandırıcı kullanmayanlarda benzer oranlarda ölüm gerçekleşirken, kan inceltici kullananlar bir hafta daha uzun yaşadı.

Hastanedeki, ventilatör kullanan hastalarda ise fark daha belirgin olarak kendini gösterirken, kan inceltici almayan hastaların yaklaşık yüzde 63'ü, ilacı alanların ise sadece yüzde 29'u hayatını kaybetti.

Kan sulandırma ilaçları, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir

"BU ÇALIŞMADA HANGİ İLAÇLARIN TEDAVİYE CEVAP VERDİĞİNİ GÖRDÜK"

Araştırma ekibinden Dr. Valentin Fuster konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sonuçların umut verici olduğunu ancak tedbirli yaklaşılması gerektiğini belirterek, "Bu çalışma, hangi ilaçların tedaviye cevap verdiğini görmemiz açısından önemliydi." ifadesini kullandı.

Fuster, umut verici sonuçların ardından hastanede Kovid-19'un tedavisi için yüksek dozlarda kan sulandırıcı ilaç kullanmaya başlandığını aktardı.

İlaçla ilgili doğru doz ve ilacın hangi aşamada kullanılması gibi aydınlatılması gereken konular bulunduğuna dikkati çeken Fuster, hastaneye kaldırılmayan Kovid-19 hastalarının evde kendilerine ilacı uygulayıp uygulayamayacağının da açıklığa kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Kan sulandırma ilaçları, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir

"5 BİN HASTA ÜZERİNDE DENENMEYE BAŞLANDI"

Fuster, daha kesin ve geniş çaplı sonuçlara ulaşılması amacıyla tedavi yönteminin 5 bin hasta üzerinde denenmeye başlandığını belirtti.

Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneği ve Amerikan Hematoloji Derneği de dahil olmak üzere bazı tıbbi topluluklar, Kovid-19 hastaları için kan inceltici kullanımını önerdi ancak tavsiyede ihtiyatlı yaklaşım da benimsendi.

Araştırmanın sonuçları Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yayımlandı.

Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir
Amerika Birleşik Devletleri, The Independent, New York, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 08:42 Kaynak: AA


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