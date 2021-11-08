Kan testi ile kanser teşhisi - Son Dakika

Kanser alanında gerek immunoterapi, gerek hedefe yönelik ilaçlar alanında büyük gelişmeler olsa da, kanserden tamamen kurtulmanın en önemli yollarından birisi erken teşhis. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Yapılan bir klinik çalışma ile kişilerden alınan kan örneklerinin incelenmesi sonucu 50'den fazla kanser türünün yüzde 1'den daha az hata ile erken teşhisinin mümkün olacağı tespit edildi" dedi.

Kanser ne kadar erken teşhis edilirse, tedavi ile hastalıktan kurtulma şansının da o kadar yüksek olduğunu kaydeden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Coşkun, "Son günlerde Mayo Clinic'ten yapılan çalışmanın sonuçları erken teşhis alanında büyük heyecan oluşturdu. Yapılan açıklamada sağlıklı bireylerin kollarından alınan kan örneklerinin incelenmesi ile 50'den fazla kanser türünün yüzde 1'den daha az hata ile erken teşhisinin mümkün olacağı söylendi. 6 bin 600 kişiyi içeren bu çalışmada DNA analizleri yapılmak suretiyle kanserin daha belirti vermeden çok erken safhada teşhisi edilebileceği bildirildi. Yaklaşık 2 ay öncede İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti Kurumu da benzer bir çalışma başlattıklarını duyurmuştu. Bu çalışmada da 50-77 yaş arasında yaklaşık 140 bin sağlıklı gönüllüde DNA analizleri yapılarak çalışmalara devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOK UZAK OLMAYAN BİR GELECEKTE KANSERİN ERKEN TEŞHİSİNDE ÇIĞIR AÇILACAĞINI ÖNGÖREBİLMEKTEYİZ"

Uzun yıllardır erken teşhise yönelik çalışmaların büyük bir yoğunlukta sürdüğünü ve son zamanlarda önemli gelişmeler kaydedildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Coşkun şu ifadeleri kullandı:

"Bağırsak, meme ve rahim ağzı kanseri gibi az sayıdaki kanser türünde uygulanan tarama yöntemleri var. Fakat bunların bir kısmı invaziv olarak nitelendirdiğimiz şekilde ve uygulamada zorluklar var. Örneğin bağırsak kanseri taramasından kullandığımız kolonoskopiden bir çok sağlıklı birey kaçınmakta. Ayrıca pankreas kanseri, yemek borusu kanseri gibi tehlikeli kanser türlerinde günümüzde geliştirilmiş bir tarama yöntemi yok. Bu nedenle alınan basit bir kan örneğinden yapılacak DNA analizi sonucunda kanserin erken teşhis edilebilme durumu gerçekten onkoloji alanında fark oluşturacak. Fakat bu yöntemin pratikte kullanımı göründüğü kadar kolay olmayacak. Hatalı sonuçların bireyler üzerinde son derece olumsuz etkileri olabilir. Yanlış pozitiflik durumunda kişide oluşacak kanser endişesi geri dönüşü mümkün olmayan psikolojik sağlık sorunları ortaya çıkarabilir. Yine yanlış negatiflik durumunda ise kişilerde oluşacak öz güven, kontrolsüz bir tedbirsizliğe yol açabilir. Dolayısıyla bu testlerin rutin hayatımıza girmesi için biraz daha zamana ihtiyacımız olacak diyebiliriz. Ama çok uzak olmayan bir gelecekte kanserin erken teşhisinde çığır açılacağını öngörebilmekteyiz."

-İHA-