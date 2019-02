Kan Testiyle' Meme Kanserine Erken Teşhis

HEIDELBERG Üniversite Kliniği doktorları Prof. Christof Sohn, biyolog Tania Witte Tobar ve Prof. Sarah Schott, kan tahliliyle kanser teşhisi araştırmasının sonuçlarını Alman Jinokoloji Kongresi'nde tanıttı. Araştırmacıların hedefi, kan tahliliyle daha çok sayıda kadını erken teşhis için gerekli muayenelere yönlendirmek. Araştırmayı yürüten grubun başındaki Prof. Christof Sohn, Bild Gazetesi 'ne verdiği demeçte, "Kan tahliliyle kanser hastalığında kana aktif hücreler gönderen aktarıcı maddeleri tespit ediyoruz. Bunun için 15 ilik kontrolü yapıyoruz" dedi. Prof. Sohn, teşhisin ne kadar güvenli olduğu sorusuna, "Likit biyopsi diye adlandırılan kan testinden çok daha güvenli" yanıtını verdi. Geliştirdikleri kan tahlili sistemiyle bir kadının meme kanseri olup olmadığını kesin olarak teşhis etmek istediklerini belirten Heidelberg Kadın Hastalıkları Kliniği direktörü Prof. Sohn, şunları söyledi:Prof. Sarah Schott, Prof. Christof Sohn.YÜZDE 75 BAŞARILI"Bu şu anda yüzde 75 vakada başarılı. Mamografi yoluyla 50-75 yaş arasındaki kadınlarda meme kanserini teşhis oranı yüzde 78. Biz kan tahliliyle önceden uyarı sinyali vermek istiyoruz. Kan testi mamografinin yerini almaz. Çünkü kan tahlili, kadınları başka kontrollere göndermek için bir erken uyarı niteliği taşıyor. Avantajları çok fazla; Kanser daha mamografide görünür şekil almadan önce kan tahliliyle teşhis edilebilecek. Mamografide tümör 5 mm büyüklüğe erişince görünüyor. Ama o zamana kadar milyonlarca kanser hücresi oluşuyor. Kan testinin bir diğer faydası, mamografinin tersine hasta radyasyona maruz kalmıyor."ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ"Erken teşhis için mamografi yaptıran kadınların oranı yüzde 54. Kan tahliliyle teşhis garantisi büyük araştırmalar sonucu belirlenecek. O zamana kadar mamografi yöntemi uygulanmaya devam edecek. Bizim araştırma sonuçlarımız 650 kadın üzerinde yapıldı. Bunların yarısında kanser tespit edildi, yarısı ise sağlıklı çıktı. 30 yaşından itibaren her kadın tahlil yaptırmalı. Kan testinin en büyük avantajı, özellikle 50 yaş altı kadınlarda çok daha etkili olması. Bu gruptaki kadınlarda teşhis oranı yüzde 86. Bu, genç kadınlarda meme kanserini çok erken teşhis etme anlamına geliyor. Kan tahlili yoluyla meme kanseri teşhisi özellikle meme kanseri genleri taşıyan kadınlarda çok yüksek. Yüzde 80."YUMURTALIK KANSERİNİ DE TEŞHİS EDİYOR"Test başka kanser çeşitlerini de teşhis etmeye yarıyor. Özellikle yumurtalık kanserini de gösteriyor. Yumurtalık kanseri, özellikle çok geç teşhis ediliyor ve bu nedenle öldürücü. Teşhisten sonra her beş kadından sadece biri 5 yıl daha yaşayabiliyor. Bu kanser türü için erken teşhis imkanları yok. Bu nedenle yumurtalık kanseri riski yüksek olan kadınlar için kan tahlili önemli. Kan testiyle teşhis oranı yüzde 82. Bu oran meme kanserini teşhisten daha yüksek."Araştırmayı yürüten Prof. Christof Sohn, Heidelberg Üniversite Kliniği Kadın Hastalıkları Bölümü Başkanı. Kendisi de kanser hastalığına yakalanan Prof. Sohn, "Ben 20 yaşında tiroid tümörünü yendim" dedi. O tarihten beri her gün 8 km koştuğunu belirten Prof. Sohn, "Kanserin geri gelmesini önlemek için hareket çok önemli" dedi. Kan testi sisteminin bu yıl piyasaya sürüleceği belirtildi.