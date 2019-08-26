Kan toplama tırı Siirt'e

Türk Kızılay Derneği Siirt Şubesi, Diyarbakır Kızılay Şubesi tarafından gönderilen mobil kan toplama tırında kan bağışı topladı.

Güres Caddesi'nde konuşlandırılan tırda, vatandaşlar kan bağışında bulundu.



Kızılay Derneği Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç, kan vermenin sağlık acısından son derece faydalı olduğunu belirterek, herkesi kan vermeye davet etti.



Siirt'te 6 gün kalacak olan mobil kan toplama tırında ilk gün 100 ünite kan beklediklerini aktaran Altunç, şunları kaydetti:



"Yıllık ihtiyacımız olan 6 bin ünite kanın sadece 2 bin 500'ünü karşılayabildik. Stoklarda ciddi azalma var. Çeşitli kampanyalar düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle farkındalık oluşturarak vatandaşların dikkatini kan bağışına yoğunlaştırmaya çalışıyoruz. Diyarbakır Kızılay Derneği'nden gönderilen mobil kan toplama tırında gönüllülerin kan bağışını kabul etmeye başladık. Vatandaşların şimdiden ilgisi var. İlk gün 100 ünite kan bağışı hedefliyoruz. 6 gün içinde 450 ile 500 ünite kana ulaşmayı hedefliyoruz."