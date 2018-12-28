Kan Tüpündeki Uyuşturucuyu İç Çamaşırına Sakladı
1 saat önce
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünde durdurarak arama yaptığı otomobildeki 2 şüpheliden 1'inin külodunda, içinde 10 gram metamfetamin ile 6 ecstasy hap olan kan tüpü bulundu.
AYDIN'ın Nazilli
ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünde durdurarak arama yaptığı otomobildeki 2 şüpheliden 1'inin külodunda, içinde 10 gram metamfetamin ile 6 ecstasy hap olan kan tüpü bulundu.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, dün kırsal Sailer Mahallesi'nde yaptıkları yol kontrolü sırasında, şüphe üzerine B.Y. yönetimindeki otomobili durdurdu. Sürücü B.Y.'nin (33), kimlik sorgusunda uyuşturucu kullanmak ve satmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve motosiklet hırsızlığı gibi 11 ayrı suçtan, yanındaki A.T.'nin de benzer suçlardan 6 sabıkasının olduğu belirlendi. Ardından şüphelilerin üstünü arayan jandarma, B.Y.'nin külodunda, uyuşturucu içmekte kullanılan bir aparat ve kan tüpü olduğunu fark etti. Yapılan incelemede tüpün içinde de 10 gram metamfetamin ile 6 ecstasy hap olduğu saptandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:46 Kaynak: DHA
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