Kan ve kök hücre bağışına Medikar Hastanesi'nden destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kan ve kök hücre bağışına Medikar Hastanesi'nden destek - Son Dakika

Kan ve kök hücre bağışına Medikar Hastanesi'nden destek

6 saat önce

Karabük Özel Medikar Hastanesi, Türk Kızılay'ı Karabük Şubesi ile iş birliği kapsamında düzenlenen kampanya ile kan bağışına destek oldu.

Kan ve kök hücre bağışına Medikar Hastanesi'nden destek, System.String[]

Karabük Özel Medikar Hastanesi, Türk Kızılay'ı Karabük Şubesi ile iş birliği kapsamında düzenlenen kampanya ile kan bağışına destek oldu.


Özel Medikar Hastanesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türk Kızılay'ı Karabük Şubesi ile gerçekleştirdiği iş birliği ile kan bağışına destek verdi. Hastanede gerçekleştirilen kampanya gün boyu sürdü. Kan Bağışı kampanyasına Özel Medikar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gürol Şahin de katılırken, hastane yönetiminin, çalışanların ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Bağış yapacak kişilerin tansiyon ve kan değerleri ölçümlerini alan Türk Kızılay'ı personelleri kan bağışçılarına destek verdikleri için teşekkür etti.


Kan vermenin önemine değinen Op. Dr. Gürol Şahin, "Burada vurgulamak istediğimiz şey; Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bunun bilincinde olmamız ve halkımızda da bu bilinci oluşturmamız çok önemli. Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç ile birlikte halkımızın bu konudaki farkındalığını arttırmayı amaçladık ve böyle bir kampanya düzenledik. Kan bağışında bulunan tüm personellerimize ve hastanemizde bulunan misafirlerimize bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz ve herkesi Kızılay'a kan bağışlamaya davet ediyoruz" dedi. - KARABÜK

Karabük, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arap basınından Libya iddiası: Türk özel harekat birimleri Trablus'ta
Usta oyuncu Ahmet Mekin kanser hastası eşinin başından ayrılmıyor Türkiye karşıtı olan General Hafter'in sözcüsü, Türkiye'yi tehdit etti: Türk askerinin sonu gelecek Meteoroloji, yeni hafta öncesi soğuk hava için alarm verdi! İşte il il hava durumu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 20:00:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kan ve kök hücre bağışına Medikar Hastanesi'nden destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]