Son Dakika Haberleri: Kan Verenlere Basketbol Maçı Bileti Hediye

Kan Verenlere Basketbol Maçı Bileti Hediye

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Basketbol Kulübü, ligdeki başarısını sosyal sorumluluk projelerine de yansıtıyor.

Kan Verenlere Basketbol Maçı Bileti Hediye, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Basketbol Kulübü, ligdeki başarısını sosyal sorumluluk projelerine de yansıtıyor. Gaziantep Basketbol Takımı kan bağışında bulunan taraftarlara kendi sahalarında oynayacakları Darüşşafaka maçı için 2'şer kişilik bilet hediye etti.

Bu sezon birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Gaziantep Basketbol Takımı, dün Gaziantep Kızılay Kan Merkezi ile birlikte gerçekleştirilen "Kan verdikçe güçlüyüz" sloganıyla yapılan kan bağışı çağrısı Gazianteplilerden de karşılık buldu. Kulüp sporcuları ve teknik heyetin öncülük ettiği kan bağışı kampanyasına Gaziantepliler bağışlarıyla destek verdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kulüp Genel Menajeri Boray Dai, şehrin takımı olarak sosyal sorumluluk projeleri ve etkinliklerle farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu belirtti. Birçok sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını belirten Dai, "Bu hedefle sezon başından bu yana birçok sosyal sorumluluk projeleri üretiyoruz. Bu projelerle birlikte hedefimiz sadece sahada değil saha dışında da şehrimize ve insanımıza bir nebze olsun fayda sağlamak ve katkıda bulunmak" diye konuştu.

Kulüp Genel Menajeri Boray Dai, kan bağışı kampanyasına katılan ve bağışta bulunanlara bu hafta sonu kendi sahalarında oynayacakları Darüşşafaka maçı için 2'şer kişilik davetiye bileti hediye ettiklerini ve bu etkinlikte görev alan Kızılay personellerine de teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:37 Kaynak: İHA

Gaziantep, basketbol, Güncel
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