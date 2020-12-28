Kan vermeye çıktığını iddia etti izin belgesi gösteremeyince cezadan kurtulamadı - Son Dakika

Özgür KUMANOVALI/

HAFTA sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması için Dolmabahçe'de yapılan denetimlerde polislere arkadaşıyla kan vermek için dışarı çıktığını söyleyen sürücü, izin belgesi gösteremeyince cezadan kurtulamadı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri kentin birçok noktasında denetim noktaları oluşturuldu. Kısıtlamanın son gününde yollar boş kalırken, belgesi olmadan yola çıkan ve kısıtlamayı ihlal edenler yollarda oluşturulan denetim noktalarında kontrol edildi. Beşiktaş Dolmabahçe'de yapılan denetimler sırasında durdurulan 34 ZU 8294 plakalı otomobilde bulunan 2 kişiden, sürücünün izin belgesi olmadığı tespit edildi. Kimliği yanında olmadığı için TC kimlik numarası sorulan, maske takmadığı görülen sürücüye izin belgesi olmadığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

"ARKADAŞIMDA VAR DİYE BEN ALMADIM, KİMLİĞİM EVDE KALMIŞ"

Sürücü, kontrol yapan ekiplere arkadaşı ile kan vermeye gittiklerini söyledi. İzin belgesi sorulan sürücü, "Ben araç kullanıyorum. O yüzden almadım. Arkadaşımın var. Kimliğim de evde kalmış" diyerek kendini savundu ancak cezadan kurtulamadı. Ekipler, izin belgesi olmayan sürücü hakkında tutanak tuttu, idari para cezası uyguladı.