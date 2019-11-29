Gaziantep Futbol Kulübü futbolcuları Kana Bıyık ile Furkan Soyalp, ligde bu hafta oynayacakları Denizlispor maçının zor geçeceğini ama kazanmak istediklerini açıkladılar.



Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, pazar günü sahasında Denizlispor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Çalışmalarına tesislerinde devam eden Gaziantep ekibinde takım kaptanlarından Kana Bıyık ile genç futbolcu Furkan Soyalp basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kana Bıyık: "Zor bir maç oynayacağız"



Denizlispor maçının çok zor geçeceğini ama kazanmak istediklerini vurgulayan Kana Bıyık, "Denizlispor ile çok zor bir maç oynayacağız. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Yalnız bu maç değil, Süper Lig'deki her maç zorlu geçiyor. Bu haftaki rakibimizin de iyi ve kaliteli oyuncuları var. O yüzden güçlü olmamız lazım. Rakibimizin karşısında güçlü olmazsak zorlanırız. Biz kötü bir sonuç almadan bu maçtan güzel bir şekilde ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Attığımız golden sonra çok geri yaslandık"



Geçtiğimiz hafta oynadıkları Antalyaspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan takımın Kana Bıyık, "Antalyaspor maçında golü bulduktan sonra çok geriye yaslandık. Maçı koparmak için, ikinci golü bulmak için de fırsatlar yakaladık ama bunları değerlendiremedik. Attığımız golden sonra dediğim gibi çok geri yaslandık. Bence galibiyeti kaçırmamızın sebeplerinden biri buydu. Sonuçta deplasmanda alınan bir puan bizim için kötü bir puan değil" şeklinde konuştu.



Furkan Soyalp: "Elimizdeki 3 puanı kaybettik"



Geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Furkan Soyalp ise, "Antalyaspor maçında öne geçtikten sonra iyi bir futbol oynadık ama biraz psikolojik olarak geri çekildik. Ben, elimizdeki üç puanı kaybettiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden üzgünüm ama deplasmanda alınan bir puan da başarıdır. Galip gelseydik çok daha iyi olurdu tabi" şeklinde konuştu.



"Çalışmalarımın karşılığını alıyorum"



Son haftalarda forma şansı bulmaya başladığını ve bu nedenle mutlu olduğunu da söyleyen Soyalp, "Daha önce oyuna sonradan girdiğim maçlar olmuştu. Ben oynadığım maçlarda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Antalyaspor maçında da ilk kez 11'de şans buldum. Çalışmalarımın karşılığını alıyorum. Umarım bu kulübe, bu şehre daha çok katkı verebilirim. Çünkü burayı seviyorum" açıklamasında bulundu.



Denizlispor maçı hakkında da konuşan genç futbolcu, direkt rakiplerinden biriyle zor bir maça çıkacaklarını ve taraftar desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi. - GAZİANTEP