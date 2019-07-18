Kana Bıyık, Gazişehir Gaziantep'te
2 saat önce
Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık'ı renklerine kattı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:54 Kaynak: AA
Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep
, savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık'ı renklerine kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, Kana Bıyık ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Kamerunlu savunma oyuncusunun 23 Temmuz Salı günü kampa katılacağı bildirildi.
2016-2017 sezonunun başında Fransız ekibi Toulouse
'den Türkiye
'ye gelen tecrübeli oyuncu, şu anda Gazişehir Gaziantep'in başında bulunan teknik direktör Sumudica ile Kayserispor
'da beraber çalışmıştı.
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