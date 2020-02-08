"Kana Diz Kana" çizgi roman sergisi açıldı

Yazar Hakan Günday'ın kitap kapaklarına yaptığı resimlerle tanınan ressam ve sanatçı Emre Orhun'un kişisel sergisi, çizgi roman meraklılarının beğenisine sunuldu.

Bağımsız sanat dükkanı Big Baboli Şarküteri'de gerçekleştirilen açılış etkinliğinde konuşan Orhun, kendi çizgi romanının ortaya çıkış hikayesini anlattı.

Orhun, 22 sayfalık kısa bir öykü çizmek için başladığı çalışmalara ilişkin, "Senaryo yazmak istemediğim için birinci ve yirmi ikinci sayfasını çizdim, arasında hikayenin nasıl gelişeceği konusunda hiçbir fikrim yoktu." diye konuştu.

Hiçbir zaman tam olarak ne anlatacağını bilmeden ilerlediğini ve 150 sayfalık bir hikaye ortaya çıktığını anlatan Orhun, şunları kaydetti:

"Bir hikaye vardı kafamda ama o hikayeyi mümkün olduğu kadar serbest bir şekilde takip ettim. Başka unsurlar da ekleyerek devam ettim ve 2008'de başladığım bu çizgi romanı, en sonunda 2015'te bitirebildim. Araya başka projeler de girdi. 2015'te Fransa'da çıktıktan sonra Hakan ile konuştuk ve bu doğaçlama projenin başka bir hal alabileceğini düşündük."

"Çizdikçe yolunu değiştirdiğin bir macera bu"

Hakan Günday ise bir ilk olarak orijinal hikayeye bağlı kalmadan böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, "(Bir çizgi roman üzerinde çalışıyorum.) dediği zaman, kimin yazdığını sordum. 'Ben yazacağım.' dediğinde çok heyecanlandım. O an ne yapacağını, nasıl bir hikaye anlatacağını merak ettim." dedi.

Emre Orhun'un çalışmasının sayfa sayfa çizdikçe ilerlenecek bir macera olduğunu söylediğini dile getiren Günday, şunları söyledi:

"Çizdikçe yolunu değiştirdiğin, bir önceki karenin bir sonraki kareyi belirlediği bir macera bu. Hikayenin ne kadar farklı bir yola gidebildiğini görünce 'Sen anlat hikayeni, yaz, çiz, bitir sonrasında balonları sil ve bana gönder ben de bu resimlere bakayım ve balonları orada ne görüyorsam ona göre doldurayım.' dedim."

Hikayenin Fransızca orijinalini bilmeden çizimlere göre başka bir hikaye yazdığını ifade eden Günday, bunun kendi açısından çok öğretici bir süreç olduğunu söyledi.

Etkinlikte ziyaretçilerle birlikte çizgi romanda yer alan çizimlerden oluşan sergiyi gezen Günday ve Orhun, okurları için kitaplarını da imzaladı.