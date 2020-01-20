Kanaat önderi Çevik'in katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kanaat önderi Çevik'in katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Kanaat önderi Çevik'in katil zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kanaat önderi Abdulkerim Çevik'i silahla öldüren zanlı Y.Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kanaat önderi Çevik'in katil zanlısı tutuklandı, System.String[]

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kanaat önderi Abdulkerim Çevik'i silahla öldüren zanlı Y.Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Güroymak ilçesinde dün saat 10.30'da Şeyh Muhammet Hafit Kur'an Kursu'na giden Y.Ş., daha önce bir konuda ara bulucu olmasını istediği Nakşibendi kanaat önderi Abdulkerim Çevik'e silahla ateş etti. Ağır yaralanan Çevik, Güroymak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Çevik'e silahla ateş ederek hayatını kaybetmesine neden olan ve olay yerinden kaçan zanlı Y.Ş., güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde 3 adet ruhsatsız tabanca bulunan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


Öte yandan, Abdulkerim Çevik'in iki aile arasındaki husumeti sona erdirmek isterken gerçekleşen bir silahlı saldırıyla hayatını kaybettiği belirtildi. - BİTLİS

Güroymak, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:27 Kaynak: İHA
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