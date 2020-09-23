Kanaat önderi İzol'dan Afrika izlenimleri - Son Dakika

Kanaat önderi İzol'dan Afrika izlenimleri

Doğu ve Güneydoğu'nun genç kanaat önderlerinden Ramazan İzol gittiği Batı Afrika'da bulunan denize kıyısı olmayan ve Afrika kıtasının en büyük 7. ülkesi konumundaki Mali izlenimlerini anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.

Kanaat önderi İzol'dan Afrika izlenimleri, System.String[]

Doğu ve Güneydoğu'nun genç kanaat önderlerinden Ramazan İzol gittiği Batı Afrika'da bulunan denize kıyısı olmayan ve Afrika kıtasının en büyük 7. ülkesi konumundaki Mali izlenimlerini anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.

İzol, Afrika'da gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü duyduğunu belirterek "Geldiğimiz Mali'nin başkenti Bamoko'nun Ajia köyünde maalesef insanların içecek suları yoktu. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki sadece bu köyde değil diğer köylerde olmak üzere bizler onlara su kuyuları açarak Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu evimizden beş bin kilometre uzakta olan Müslüman kardeşlerimize yardımcı olabilme imkanı bularak göstermiş olduk. Bu köyde çok fazla insan görme yeteneğini kaybetmiş durumda. Geri kalan hayatlarını karanlıkta geçirmek zorundalar" dedi.

"Cumhurbaşkanlığımızı bilgilendirdik"

Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgilendirildiğini belirten İzol, "Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuyla ilgili bilgilendirmemizi yaptık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta nerede bir mazlum var ise Türkiye'nin onların yanında olacağını belirtiyor. Bizde eminiz ki Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Mali'ye bu konuda yardımcı olunacaktır. Bizler de Recep Tayyip Erdoğan'dan feyz alarak söylediğimiz cümleyi tekrarladık Türkiye Türkiye'den büyüktür diyerek her zaman ve her fırsatta mazlumların yanında olacağımıza onlara destek olacağımıza söz verdik" diye konuştu.

Mali'nin başkenti Bamako'nun bir köyü olan Ajia köyünden Türkiye'ye seslenen İzol, paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Türkiye'deki tüm kardeşlerimize dostlarımıza selam olsun. Şu anda Afrika Mali Bamato'da Ajia köyündeyiz buranın bir özelliği var. Buradaki halkın bir çoğu görme engelli ve gözleri görmüyor. Biz ne için buradayız. Bize burayı emanet bırakan cennet mekan Abdülhamit hanın emanetine sahip çıkmak için buradayız ve buradaki halka kucak açmak için buradayız. Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu göstermek için buradayız. Evet buradaki halka kurban yardımı yapmak için geldik sadece bu köye değil bunun gibi onlarca yüzlerce köye kucak açmaya Türkiye'nin gücünü göstermeye geldik. Türkiye her zaman Türkiye'den büyüktür. Türkiye İslamın ve insanlığın abisidir. Hepiniz Allah'a emanet olun". - DİYARBAKIR

Güneydoğu, Ramazan, Türkiye, Afrika, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kanaat önderi İzol'dan Afrika izlenimleri - Son Dakika


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