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Kanaat Önderleri Derneği, Cumhur ittifakı için İstanbul'da

1 saat önce

Erzurum Kanaat Önderleri Derneği, 23 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek olan yerel seçim için gece gündüz çalışıyor.

Kanaat Önderleri Derneği, Cumhur ittifakı için İstanbul'da, System.String[]
Erzurum Kanaat Önderleri Derneği, 23 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek olan yerel seçim için gece gündüz çalışıyor.

İbrahim Özmen'in başkanlığını yaptığı dernek, özellikle İstanbul'da yaşayan Erzurumlu hemşerilerine yakın markaj uyguluyor. Yeniden seçim kararı alındığından bu yana İstanbul'da adeta kamp kuran dernek üyeleri, Cumhur İttifakı'na destek için bir çok sivil toplum kuruluşunu da ziyaret etti.

Seçim çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı İbrahim Özmen; "Biz İstanbul'u sadece İstanbulluların yaşadığı bir şehir olarak göremeyiz. İstanbul, medeniyetimizin en önemli kentidir. Tarihimize ışık tutan bu şehir, yüzyıllardır Anadolu'ya yurt olmuş, Anadolu'nun bağrından kopup gelenlere adeta Ana olmuştur. Bundan dolayı bu şehrin emaneti de emin ellerde olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı tarihten itibaren İstanbul çok daha önemli bir potansiyele sahip bir kent olmuştur. Avrupa'nın en önemli finans merkezi olma yolunda ilerleyen İstanbul'u, ancak Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım gibi tecrübeli ve ilkeli bir başkan yönetebilir. Bunun için biz dernek olarak her türlü çalışmayı yapıyoruz. Ülkemizin ve İstanbul'un geleceği için dernek üyelerimiz 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi yine Cumhur İttifakına destek vermek için sahadadır" dedi. - ERZURUM
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:02 Kaynak: İHA
İstanbul, Güncel
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