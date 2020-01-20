Kanada, 1 günde 1 metrelik kara gömüldü - Son Dakika

Kanada'da 1 günde meydana gelen şiddetli siklon sebebiyle Newfoundland bölgesi 1 metreyi aşan kara gömüldü. Siklon, bir alçak basınç etrafında oluşan şiddetli rüzgarların oluşturduğu fırtına olarak tanımlanıyor ve şiddetli yağışa neden oluyor.

Kanada'nın Newfoundland bölgesinde meydana gelen siklon nedeniyle bölge 1 günde kara gömüldü. Acil durum uyarısı yapılan bölgede, asker ve güvenlik güçleri evlerinde mahsur kalan kişilere yardım için bölgeye sevk edildi. Kar kalınlığı 1999 yılındaki 68.4 cm'lik rekoru aşarak 76.2 cm'ye ulaştı. Evlerin önüne ordu askerleri tarafından tüneller açıldı, evlerin önündeki arabalar karın içinde kayboldu. Bazı ev sahipleri ise kapılarını açtıklarında rüzgıran da etkisiyle yığılan kardan duvarlarla karşılaştı. Bazı kentlerde caddeler bir metre kar altında kalırken bölgede yaşam neredeyse durdu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada 26 yaşında evinden ayrılan bir gencin kaybolduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Evin verandasından hızlandırılmış görüntüler

Evin kapısından kar duvarı görüntüleri

Garaj kapısından kar duvarı görüntüleri

Karda kaybolmuş arablardan görüntüler

Evlere doğru kazılan tünellerden görüntüler

Ordunun bölgeye giderken görüntüleri