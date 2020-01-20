Kanada, 1 günde 1 metrelik kara gömüldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kanada, 1 günde 1 metrelik kara gömüldü - Son Dakika Dünya

Kanada, 1 günde 1 metrelik kara gömüldü

7 saat önce

Kanada'da 1 günde meydana gelen şiddetli siklon sebebiyle Newfoundland bölgesi 1 metreyi aşan kara gömüldü.

Kanada, 1 günde 1 metrelik kara gömüldü, System.String[]

Kanada'da 1 günde meydana gelen şiddetli siklon sebebiyle Newfoundland bölgesi 1 metreyi aşan kara gömüldü.

Kanada'nın Newfoundland bölgesinde meydana gelen şiddetli siklon nedeniyle bölge 1 günde kara gömüldü. Acil durum uyarısı yapılan bölgede, asker ve güvenlik güçleri evlerinde mahsur kalan kişilere yardım için bölgeye sevk edildi. Kar kalınlığı 1999 yılındaki 68.4 cm'lik rekoru aşarak 76.2 cm'ye ulaştı. Evlerin önüne ordu askerleri tarafından tüneller açıldı, evlerin önündeki arabalar karın içinde kayboldu. Bazı kentlerde caddeler bir metre kar altında kalırken bölgede yaşam neredeyse durdu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada 26 yaşında evinden ayrılan bir gencin kaybolduğu bildirildi.


Kanada, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:43 Kaynak: DHA
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