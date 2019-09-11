Son Dakika Haberleri: Kanada 21 Ekim'de sadığa gidiyor
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Kanada 21 Ekim'de sadığa gidiyor

1 saat önce

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'un Kanada Genel Valisi Julie Payette'den Federal Parlamento fes etme talebinin onay alması sonucu ülkenin 21 Ekim'de sandığa gideceği resmen onaylandı.

Kanada 21 Ekim'de sadığa gidiyor, System.String[]

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'un Kanada Genel Valisi Julie Payette'den Federal Parlamento fes etme talebinin onay alması sonucu ülkenin 21 Ekim'de sandığa gideceği resmen onaylandı.


Kanada Başbakanı Justin Trudeau Genel Vali Julie Payette ile bir araya gelerek validen Federal Parlamento'yu feshetmesi talep edip altı haftalık seçim kampanyasını başlatmak için izin aldı. Payette'in Ottawa'daki resmi ikametgahı dışındaki gazetecilere açıklamalarda bulunan Trudeau, "Kanadalılar 21 Ekim'de sandık başına gidecek. Son 4 yılda çok şey yaptık, ama gerçek şu ki daha yeni başlıyoruz" dedi.


Trudeau Genel Vali Payette 'den onay alması sonucu Kanada'da 21 Ekim'de yapılacak genel seçimler için yürütülecek 43'üncü seçim süreci resmen başlamış oldu. - OTTAWA

Justin Trudeau, Parlamento, Kanada, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:37 Kaynak: İHA
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