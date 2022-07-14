Kanada 477 Maymun Çiçeği Vakasını Doğruladı - Son Dakika
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Kanada 477 Maymun Çiçeği Vakasını Doğruladı

14.07.2022 10:50
Kanada 477 Maymun Çiçeği Vakasını Doğruladı

OTTAWA, 14 Temmuz (Xinhua) -- Kanada Halk Sağlığı Kurumu (PHAC), Çarşamba günü ülkede toplam 477 maymun çiçeği vakasının olduğunu doğruladı.

OTTAWA, 14 Temmuz (Xinhua) -- Kanada Halk Sağlığı Kurumu (PHAC), Çarşamba günü ülkede toplam 477 maymun çiçeği vakasının olduğunu doğruladı. PHAC, onaylanmış vakalar hakkında güncellemesinde Quebec'ten 284, Ontario'dan 156, British Columbia'dan 29 ve Alberta'dan sekiz vakanın olduğunu kaydetti. PHAC, ileriye dönük olarak, eyaletler ve bölgelerin PHAC'ın Ulusal Mikrobiyoloji Laboratuvarı'ndan doğrulayıcı test sonuçları almayı sürdürdükçe vaka sayılarının değişebileceğini kaydetti. PHAC, eyaletler ve bölgelerin kendi yetki alanlarındaki vaka verilerini gözden geçirdiğini ve vaka tanımını karşılayanları ulusal araştırmaya dahil etmek için kuruma bildirileceğini belirtti. Ulusal Mikrobiyoloji Laboratuvarı, maymun çiçeği hastalığına neden olan virüsün teşhisi için test yapıyor. PHAC laboratuvarın Kanada'daki maymun çiçeği örneklerinde gelişmiş bir parmak izi analizi olan tüm genom dizilimini de yaptığını belirtti. Maymun çiçeği, insanlarda enfeksiyonlara neden olabilen ve genellikle Orta ve Batı Afrika'nın ormanlık kesimlerinde görülen bir silvatik zoonozdur. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu hastalığa ortopoksvirüs ailesine ait olan maymun çiçeği virüsü neden oluyor.

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Kaynak: Xinhua

Ontario, Quebec, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada 477 Maymun Çiçeği Vakasını Doğruladı - Son Dakika

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