Kanada, 6 Aylık İla 5 Yaş Arasındaki Çocuklar İçin İlk Kovid-19 Aşısına Onay Verdi

OTTAWA, 15 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın ilaç düzenleyici kurumu Health Canada Perşembe günü yaptığı açıklamayla Moderna Spikevax Kovid-19 aşısının 6 aylık ila 5 yaş arasındaki çocuklarda kullanımını onayladığını duyurdu. Health Canada tarafından yapılan yazılı açıklamada bu aşının, Kanada'da bu yaş grubundaki yaklaşık 1,7 milyon çocuk için kullanıma yönelik onaylanan ilk Kovid-19 aşısı olduğu belirtildi.

Moderna 29 Nisan 2022'de Health Canada'ya Spikevax'ın endikasyonunun genişletilmesi için başvuruda bulunmuştu. İlk olarak Aralık 2020'de aşının 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanımına onay veren Health Canada, daha sonra aşının Ağustos 2021'de 12 ve 17 yaş arasındaki çocuklarda ve Mart 2022'de 6 ile 11 yaş arasındaki çocuklarda kullanımını onayladı.

Açıklamada Health Canada'nın ikinci doz ilk dozdan 4 hafta sonra uygulanmak üzere her biri 25 mikrogram olan iki dozluk bir birincil seriye izin verdiği belirtildi. Bu doz, 6-11 yaşları arasındaki çocuklar için onaylanan dozun yarısı, 12 yaş üzerindeki kişiler için onaylanan dozun dörtte biri düzeyinde bulunuyor.

Klinik deneyler, 6 aylık ila 5 yaş arasındaki çocuklarda Spikevax'a verilen bağışıklık yanıtının, önceki bir çalışmada 18-25 yaşları arasındaki kişilerde görülen düzeylerle karşılaştırılabilir olduğunu ortaya koydu. Etkinliğin, Omicron'un baskın Kovid-19 varyantı olduğu dönemde değerlendirildiğini hatırlatan Health Canada, aşının deneyden güvenlik sinyalleri olmaksızın iyi tolere edildiğini ifade etti. Health Canada'ya onay için sunulan Pfizer'ın 6 aylık-5 yaş grubundaki çocuklara yönelik Kovid-19 aşısının değerlendirmesi devam ediyor.