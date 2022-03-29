Kanada 88 adet F-35 savaş uçağı satın almayı planlıyor - Son Dakika
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Kanada 88 adet F-35 savaş uçağı satın almayı planlıyor

29.03.2022 08:57
Kanada 88 adet F-35 savaş uçağı satın almayı planlıyor

Kanada hükümeti, hava kuvvetlerinin 40 yıldır hizmette olan McDonnell Douglas CF-18 Hornet tipi savaş uçaklarının yerine F-35 tipi savaş uçaklarını seçtiğini ve uçakların üreticisi Lockheed Martin ile müzakerelere başlayacağını açıkladı.

Kanada hükümeti, hava kuvvetlerinin 40 yıldır hizmette olan McDonnell Douglas CF-18 Hornet tipi savaş uçaklarının yerine F-35 tipi savaş uçaklarını seçtiğini ve uçakların üreticisi Lockheed Martin ile müzakerelere başlayacağını açıkladı.

Kanada Kamu Hizmetleri ve Satın Alma Bakanı Filomena Tassi ve Savunma Bakanı Anita Anand, düzenledikleri ortak basın toplantısında Kanada'nın F-35 tipi savaş uçağı alacağını duyurdu. Kanada'nın 40 yıldır hizmette olan McDonnell Douglas CF-18 Hornet tipi savaş uçaklarının yerine 88 adet F-35 savaş uçağı almayı planladığı ve satın alma için 19 milyar dolar bütçe ayrılacağı açıklandı.

Savunma Bakanı Anand, "Doğru fiyata doğru uçağa ihtiyacımız var" ifadelerini kullanarak, maliyetin "daha da düşürüleceğini" duyurdu. Tassi ise bu duyurunun, Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri için modern savaş uçaklarının satın alınmasının önemli kilometre taşı olacağını ifade ederek, "Kanadalılar Silahlı Kuvvetleri'nden büyük gurur duyuyor ve Kanada'yı emniyette tutmak için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olduklarından emin olmak önemlidir" dedi.

Kanada hükümetinin F-35'lerin üreticisi Lockheed Martin ile müzakerelere başlayacağı fakat bu müzakerelerin başarısız olması halinde hükümetin ikinci sıradaki teklif sahibiyle Gripen savaş uçağının en son versiyonunun alınması için İsveç şirketi Saab ile müzakerelere başlamasının beklendiği aktarıldı.

Kanada hükümeti savaş uçakları için yıl sonuna kadar nihai bir sözleşme yapmayı planladığını aktarırken, 2025 yılında ilk uçak teslimatının, sonuncusunun da 2032 yılında teslim edilmesi bekleniyor. Kanada, 1997'den bu yana F-35'in gelişimine 613 milyon ABD doları katkıda bulundu.

(Ceren Yanar Polat/ İHA)

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Lockheed Martin, Kanada, Savaş, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kanada 88 adet F-35 savaş uçağı satın almayı planlıyor - Son Dakika


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