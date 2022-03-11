Kanada Abramovich'e yaptırım uyguladı, 32 Rus firmasıyla ticareti yasakladı - Son Dakika
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Kanada Abramovich'e yaptırım uyguladı, 32 Rus firmasıyla ticareti yasakladı

11.03.2022 19:38
Kanada Abramovich'e yaptırım uyguladı, 32 Rus firmasıyla ticareti yasakladı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rus oligark Roman Abramovich de dahil olmak üzere beş Rusya vatandaşına yaptırım uyguladıklarını ve 32 Rus şirketi ile devlet kuruluşunun Kanada'dan savunma ekipmanı veya malzemesi almasının engellendiğini söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rus oligark Roman Abramovich de dahil olmak üzere beş Rusya vatandaşına yaptırım uyguladıklarını ve 32 Rus şirketi ile devlet kuruluşunun Kanada'dan savunma ekipmanı veya malzemesi almasının engellendiğini söyledi.

Trudeau, bir hafta süren Avrupa temaslarının son durağı olan Varşova'da düzenlediği basın toplantısında, Abramovich'in en büyük hissedarı olduğu Rus çelik üreticisi Evraz'ın Kanada operasyonlarının bu hareketten etkilenmeyeceğini kaydetti.

Kanada Başbakanı Trudeau, "Rus yetkililere ve Abramovich gibi oligarklara yönelik yaptırımlar, Kanada'daki ekonomik faaliyetlerden veya yatırım yaptıkları şirketlerde çalışan Kanadalıların sıkı çalışmasından fayda sağlayamamaları için onlara yöneliktir." dedi.

Justin Trudeau, Ukrayna'ya yardım için hükümetinin tüm seçenekleri değerlendirdiğini ve yardım için daha fazlasını yapmayı planladığını belirterek, buna Rus işgalinden kaçan Ukraynalılar için bir hava yolu tahliyesinin de dahil olduğunu ifade etti, ancak bu konuda detay vermedi.

İngiltere'de Chelsea futbol kulübünün sahibi olan Abramovich, Kanada'da faaliyet gösteren çelik şirketi Evraz'da da yüzde 28 hisseye sahip.

Kanada'nın ticaret yasağı getirdiği 32 Rus firmasının, savunma sanayisi alanında faaliyet gösterdikleri vurgulandı.

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Roman Abramovich, Justin Trudeau, Kanada, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada Abramovich'e yaptırım uyguladı, 32 Rus firmasıyla ticareti yasakladı - Son Dakika


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