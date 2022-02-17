Kanada açıklarında batan İspanyol gemisindeki 12 kişiyi arama çalışmaları sonlandırıldı - Son Dakika

Kanada'nın doğu eyaletlerinden Newfoundland-Labrador açıklarında 15 Şubat'ta batan İspanyol balıkçı gemisindeki 12 kişi için yürütülen arama çalışmaları sonlandırıldı.

CBC'nin haberine göre, maruz kaldığı şiddetli dalgalara dayanamayarak batan Villa de Pitanxo adlı İspanyol bandıralı 50 metrelik balıkçı teknesinden 3 kişi kurtarılmış, 9 kişinin de cesedine ulaşılmıştı.

Boyu 10 metreyi aşan şiddetli dalgaların hakim olduğu denizde kayıp 12 balıkçı için Nova Scotia'nın Halifax kentindeki Kanada Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Birlikleri arama çalışmaları başlatmıştı.

Newfoundland'ın 460 kilometre açığındaki bölgede 3 helikopter, 2 uçak ve bir kurtarma gemisi ile yürütülen arama çalışmalarına dün akşam saatlerinde son verildiği bildirildi.

Arama-kurtarma ekibinin komutanı Üsteğmen Brian Owens CBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu kararı almak kolay olmadı. Bu sonuca varmak son derece zor, ancak ne yazık ki bu koşullarda orada 36 saat hayatta kalmak imkansız. Şubat ayında Kuzey Atlantik'te 10 metrelik dalgalar, 45 knot rüzgarlar ve buz gibi sular üzerinde 36 saatten fazla arama yaptık. Aramayı 900 deniz miline çıkardık ancak ne gemiden ne de kayıp mürettebattan bir iz bulamadık." diye konuştu.

İspanya merkezli uluslararası bir balıkçılık şirketine ait gemi, Kanada'nın Newfoundland eyaleti açıklarındaki uluslararası sularda 15 Şubat'ta batmıştı.

Batan geminin yardım çağrısına yetişen Kanada Sahil Güvenlik, Hava Kuvvetleri ve diğer balıkçı gemileri, kaptan ile birlikte 3 mürettebatı kurtarmış, 9 kişinin cesedini de denizden çıkarmıştı.

Gemi mürettebatından 12 kişi için arama çalışmaları yürütülüyordu.

Batan gemideki 24 kişilik mürettebatın 16'sının İspanyol, 5'inin Perulu ve 3'ünün de Ganalı olduğu kaydedildi.