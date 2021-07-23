Kanada, askerilerine hizmet eden Afgan tercüman ve destek personelinin tamamını ülkeye getiriyor - Son Dakika

Kanada, NATO kapsamında Afganistan'da görev yapan Kanada askerlerine tercümanlık yapan Afgan tercümanlar ve diğer çalışanlarla ailelerine özel göçmenlik programı başlattı.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan, Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, bu kişileri Afganistan'dan çıkarmak için zamanın çok önemli olduğu ve Kanada'ya "çok yakında" gelmelerinin beklendiği ifade edildi.

Mendicino, "Onları geride bırakmayacağız. Bu yüzden zamanında ve kararlı şekilde harekete geçiyoruz. Kanada olarak bizim yanımızda olanlara, biz de bugün doğru olanı yapacağız." dedi.

Göçmenlik programı, 2001-2014 dönemini kapsıyor

Toplantıda yapılan açıklamalara göre, yeni program, Kanada Silahlı Kuvvetlerinin Afganistan'da bulunduğu 2001-2014 döneminde tercüman, aşçı, şoför, temizlikçi, inşaat işçisi, güvenlik görevlisi ile Afganistan'daki Kanada Büyükelçiliğinde çalışan yerel görevli personel ve ailelerini kapsayacak.

Kanada askerlerine Afganistan'da yardım ve destek veren tüm Afgan çalışanların aileleriyle 31 Ağustos'tan önce Kanada'ya getirilmesi öngörülüyor.

Kanadalı bakanlar, ülkeye getirilecek Afgan destek personeli ve ailelerine dair güvenlik sebebiyle detay paylaşmazken, operasyonun "en kısa zamanda" tamamlanacağını bildirdi.

Afgan çalışanlar için bir süredir Kanada'da kampanyalar yürütülüyordu

Kanada, 2009'da açtığı programla ilk kez 800 Afgan tercüman ve ailesini ülkeye göçmen olarak getirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin tamamının 31 Ağustos'a kadar çekileceğini açıklamasının ardından gündeme gelen Afgan çalışanlar için bir süredir Kanada'da kampanyalar yürütülüyordu.

Sosyal medyada Kanadalı yetkililere çağrı paylaşımları yapan Afgan çalışanlar Taliban güçlerinden ölüm tehditleri aldıklarını belirterek, "bizi buradan kurtarın" çağrısında bulunuyordu.

ABD yönetimi de Amerikan askerlerine yardım eden yaklaşık 2 bin 500 Afgan tercüman ve destek personelinin Virginia'daki bir askeri üsse tahliyelerinin devam ettiğini duyurmuştu.

NATO'nun görev gücü kapsamında Ekim 2001'de Afganistan'a asker gönderen Kanada, 2014'te aldığı kararla askerlerini geri çekmişti.

Afganistan'ın Kabil kentinde konuşlanan ve sayıları 40 bini bulan Kanada birliklerine görev yaptıkları süre boyunca binlerce Afgan tercümanlık ve destek hizmeti vermişti.

Afganistan'daki misyonu boyunca Kanada Ordusundan 158 asker operasyonlarda hayatını kaybetmişti.