Son Dakika Haberleri: Kanada, Askerlerinin Irak'taki Görev Süresini Uzattı

Kanada, Askerlerinin Irak'taki Görev Süresini Uzattı

24 dakika önce

Terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri'nde yer alan Kanada, Irak'taki askerlerinin görev süresini uzattığını duyurdu.

Kanada, Askerlerinin Irak'taki Görev Süresini Uzattı, System.String[]
Terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri'nde yer alan Kanada, Irak'taki askerlerinin görev süresini uzattığını duyurdu.

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı Koalisyon Güçleri'nde yer alan Kanada, Irak'taki askerlerinin görev süresini uzattığını duyurdu. Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan, Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile yaptığı ortak basın toplantısında, Irak'ta bulunan askeri danışman ve eğitmenlerinin görev süresini uzatıldığını belirterek, "Büyük bir ilerleme kaydettik ancak terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın güvenliğini tehdit oluşturmadığını güvence altına almak için daha çok işbirliğine ihtiyaç duyulduğunun farkındayız" dedi.

Yapılan açıklamada Kanada'nın Irak'taki 250 özel kuvveti Mart 2021'e kadar bu ülkede kalacağı kaydedildi. - BAĞDAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:53 Kaynak: İHA

Kanada, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu Duyurdu: İran'la Ortak PKK Operasyonu Yapmaya Başladık Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı Bakan Kurum: LPG'li Araçların Kapalı Alanlara Girebilmesi İçin 3 Bakanlık Çalışıyoruz Sesli Dua Okuyan Mezar Taşını Gören Cep Telefonuna Sarılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 11:17:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanada, Askerlerinin Irak'taki Görev Süresini Uzattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]