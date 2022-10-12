Kanada Avam Kamarası Başkanı Rota, Arnavutluk'ta

Japonya ve Kanada güvenlik iş birliği için istihbarat anlaşmasını müzakere edecek

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Kanada, Tiran, Güncel, Son Dakika

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