Kanada Avam Kamarası Başkanı Rota, Arnavutluk'ta - Son Dakika
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Kanada Avam Kamarası Başkanı Rota, Arnavutluk'ta

12.10.2022 13:19

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Görüşmeden görüntüler Basın toplantısından görüntüler Arnavutluk Meclis Başkanı Lindit Nikolla'nın açıklamaları Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota'nın açıklamaları Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, Arnavutluk'taKanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Görüşmeden görüntüler

Basın toplantısından görüntüler

Arnavutluk Meclis Başkanı Lindit Nikolla'nın açıklamaları

Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota'nın açıklamaları Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, Arnavutluk'ta

Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota (solda), Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla (sağda) ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanada Avam Kamarası Başkanı Rota, Arnavutluk'ta - Son Dakika

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