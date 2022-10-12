Kanada Avam Kamarası Başkanı Rota, Arnavutluk'ta

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Arnavutluk Meclis Başkanı Lindit Nikolla'nın açıklamaları
Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota'nın açıklamaları Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, Arnavutluk'ta
Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota (solda), Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla (sağda) ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.
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