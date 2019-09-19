Kanada Başbakanı Justin Trudeau esmer makyajlı fotoğrafı nedeniyle özür diledi
17 dakika önce
Kanada Başbakanı Justin Trudeau kritik seçimlere bir ay kala, yüzünü makyajla esmerleştirdiği bir fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından özür diledi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau kritik seçimlere bir ay kaldığı sırada yüzünü makyajla esmerleştirdiği bir fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından özür diledi.
2001 yılında giydiği bir Alaaddin kostümünü tamamlamak için başına beyaz bir türban bağladığı ve yüzünü makyajla koyulaştırdığı görülen fotoğraf hakkında Trudeau, savunduğu değerlere tamamen aykırı olan bu durum nedeniyle üzgün olduğunu ve o zaman büyük bir hata ettiğini kabullendiğini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:15
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