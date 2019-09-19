Son Dakika Haberleri: Kanada Başbakanı Justin Trudeau esmer makyajlı fotoğrafı nedeniyle özür diledi
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau esmer makyajlı fotoğrafı nedeniyle özür diledi

17 dakika önce

Kanada Başbakanı Justin Trudeau kritik seçimlere bir ay kala, yüzünü makyajla esmerleştirdiği bir fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından özür diledi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau esmer makyajlı fotoğrafı nedeniyle özür diledi, System.String[]

Kanada Başbakanı Justin Trudeau kritik seçimlere bir ay kaldığı sırada yüzünü makyajla esmerleştirdiği bir fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından özür diledi.


2001 yılında giydiği bir Alaaddin kostümünü tamamlamak için başına beyaz bir türban bağladığı ve yüzünü makyajla koyulaştırdığı görülen fotoğraf hakkında Trudeau, savunduğu değerlere tamamen aykırı olan bu durum nedeniyle üzgün olduğunu ve o zaman büyük bir hata ettiğini kabullendiğini vurguladı.

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Justin Trudeau, Kanada, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:15 
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