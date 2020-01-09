Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile... - Son Dakika

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile...

32 dakika önce

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile..., System.String[]

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı.

Justin Trudeau, Ukrayna, Kanada, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Trump'tan İran'da düşen uçakla ilgili açıklama: İran uçağı kazara düşürmüş olabilir
Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı İran'da düşen uçakla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları: Füzeyle düşürüldü Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi

Son Dakika Haberleri
23:28 Kanada Başbakanı Trudeau: "Ukrayna uçağını İran füzesi kazara düşürmüş olabilir" - Son Dakika
23:24 Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı - Son Dakika
23:24 Yüksekova Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan oldu - Son Dakika
23:18 Başkan Çakmak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika
23:15 Yavru ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar - Son Dakika
22:04 Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 23:32:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]