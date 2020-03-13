Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinada - Son Dakika

Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinada

7 saat önce

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşinin korona hastası olduğu doğrulandıktan sonra karantina altında alındı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinada, System.String[]

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşinin korona hastası olduğu doğrulandıktan sonra karantina altında alındı.


Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire korona virüsünden enfeksiyon oldu. Londra'dan yakın zamanda dönen ve grip benzeri belirtiler yaşayan Gregoire gerekli tıbbı müdahaleler gördüğü sırada Justin Trudeau da karantina altına alındı. Sophie, "Virüsün rahatsız edici semptomlarını yaşadığını" söyledi.


Başbakan Justin Trudeau herhangi bir sağlık problemi veya semptomu yaşamaksızın doktorların tavsiyelerine uymak amacıyla tedbir olarak 14 gün boyunca karantinada olacak. Trudeau karantinada olmasına rağmen görevlerine devam edecek ve yarın bir konuşma yapacak.


Öte yandan Kanada'da korona virüs vak'a sayısı 145'e yükseldi ve 1 kişi hayatını kaybetti. Kanada'nın 10 eyaletinden 7'sinde vak'a görülürken virüsün yayılmaması için Ontario eyaletinde okulları kapatıldı. - OTTAWA

Justin Trudeau, Londra, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu DSÖ: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
23:38 Afrika'da koronavirüs vakaları ve önlemleri artıyor
23:34 Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "Kovid-19 fırsatçıları ifşa edilecek"
23:34 Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
23:26 Gazze'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 667 kişi karantinada
23:22 Anadolu Üniversitesinin açıköğretim sınavlarında erteleme yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 23:41:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]