Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinadan halka seslendi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinadan halka seslendi - Son Dakika Dünya

Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinadan halka seslendi

16 dakika önce

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası girdiği karantinadan halka seslendi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinadan halka seslendi, System.String[]

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası girdiği karantinadan halka seslendi.


Karantinada bulunduğu başkent Ottawa'daki başbakanlık konutunun bahçesinde basın toplantısı düzenleyen Trudeau, eşinin durumu iyi olduğunu söyledi. Eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendini karantinaya aldığını hatırlatan Kanada Başbakanı, 14 gün sürecek izolasyon boyunca evinden çalışacağını ifade etti.

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Justin Trudeau, Kanada, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:02 
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