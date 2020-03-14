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Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinadan halka seslendi
16 dakika önce
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası girdiği karantinadan halka seslendi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası girdiği karantinadan halka seslendi.
Karantinada bulunduğu başkent Ottawa'daki başbakanlık konutunun bahçesinde basın toplantısı düzenleyen Trudeau, eşinin durumu iyi olduğunu söyledi. Eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendini karantinaya aldığını hatırlatan Kanada Başbakanı, 14 gün sürecek izolasyon boyunca evinden çalışacağını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:02
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