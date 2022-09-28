Kanada Başbakanı, Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği referandumları tanımadıklarını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kanada Başbakanı, Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği referandumları tanımadıklarını söyledi

28.09.2022 09:34
Kanada Başbakanı, Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği referandumları tanımadıklarını söyledi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için yapılan referandumları tanımadıklarını ve asla tanımayacaklarını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için yapılan referandumları tanımadıklarını ve asla tanımayacaklarını açıkladı.

Başbakan Trudeau yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'da yasa dışı işgal edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlediği sözde referandumların kesinlikle hiçbir meşruiyeti yok." ifadesini kullandı.

Trudeau, açıklamada şunları kaydetti:

"Seçmenlerin güç kullanarak sindirildiğine dair çok sayıda rapor var ve bu referandumlar, Putin'in haritayı istediği gibi yeniden çizebileceği fikriyle motive edilen bu referandumlar, uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Kanada, bu sahte referandumların sonuçlarını ve Rusya'nın Ukrayna topraklarını yasa dışı ilhak etme girişimini tanımıyor ve asla tanımayacak."

"Yeni yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz"

Ülkesinin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini yineleyen Trudeau, açıklamasında, "Sorunu daha fazla tırmanışa yönelten gelişmeye yanıt olarak, bu son girişimde suç ortaklığı yapan ve Ukrayna genelinde devam eden anlamsız kanın sorumluluğunu paylaşan kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"Bu gayrimeşru 'oyların' birleşik bir şekilde reddedilmesini sağlamak ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden haksız saldırganlığına yanıtımızı koordine etmeye devam etmek için uluslararası ortaklarımız ve müttefiklerimizle aktif çalışıyoruz. Kanada ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'da tecavüz, işkence ve sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesini içeren savaş suçlarını güçlü bir şekilde kınadığını yineliyor. Bu uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız kalmamasını sağlamak için elimizdeki her aracı kullanacağız."

"Ukrayna'nın toprakları Ukrayna'nın kalacak"

Kanada'nın Rusya'yı eylemlerinden sorumlu tutmaya ve özgürlüklerini, demokrasilerini ve yaşam tarzlarını savunan Ukrayna halkını ve hükümetini desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Trudeau, "Ukrayna'nın toprakları Ukrayna'nın kalacak." ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum düzenlenmişti.

Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, referandumlardan "Rusya'ya bağlanma" kararı çıkmıştı.

YORUMLAR
500
AB'den Rusya'ya kınama AB'den Rusya'ya kınama Zelenski: Referandumlar başka bir Kırım senaryosu Zelenski: Referandumlar başka bir Kırım senaryosu Zelenskiy'den ilhak referandumlarına tepki Zelenskiy'den ilhak referandumlarına tepki
Kaynak: AA

Zaporijya, Ukrayna, Kanada, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada Başbakanı, Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği referandumları tanımadıklarını söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:05 Fenerbahçe, lisansını çıkarmadığı Novak ile yollarını resmen ayırdı
12:03 İstanbul'da motosikletleri çalınan gençlerden ortak tepki: Malımızdan olduğumuz gibi canımızdan da olmaktan korkuyoruz
11:58 İYİ Parti lideri Akşener'den gündem olacak CHP açıklaması: Biz borcumuzu 31 Mart'ta ödedik, hatta alacaklı hale döndük
11:55 Galatasaray yeni formalarını taraftarın beğenisine sundu! Tasarımı beğenen sarı-kırmızılılar fiyatı görünce üzüldü
11:52 Hollywood ünlülerin tarikatı Scientology'nin eski yöneticisinden bomba iddia: John Travolta masörüyle öpüştü
11:42 Hasta yakınını azarlayıp tehdit etmişti! O doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı
11:35 Çocukluk hayalı olan uzun yol şoförlüğünü yapacağı iddia edilmişti! Ünlü basketbolcudan şaşırtan karar
11:30 Tek bir isteği vardı, kabul edilmedi! 5 aylık evliliklerini bitirme kararı alan Hadise ve Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de boşanıyor
11:26 400 iş insanını geride bıraktı! Elon Musk, Forbes tarafından "dünyanın en zengin insanı" seçildi
11:13 Marmara Üniversitesi hacklendi! 17 yaşındaki genç: Açığı söyleyeyim, kapatın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 13:06:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kanada Başbakanı, Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği referandumları tanımadıklarını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement