Kanada Başbakanı Trudeau, Acil Durumlar Yasası uygulamasına son verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kanada Başbakanı Trudeau, Acil Durumlar Yasası uygulamasına son verdi

24.02.2022 01:14
Kanada Başbakanı Trudeau, Acil Durumlar Yasası uygulamasına son verdi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kamyon şoförlerinin Kovid-19 önlemlerine ve aşısına karşı gerçekleştirdiği protestoları durdurmak için devreye soktuğu Acil Durumlar Yasası yetkilerinin kullanımına son verdiğini açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kamyon şoförlerinin Kovid-19 önlemlerine ve aşısına karşı gerçekleştirdiği protestoları durdurmak için devreye soktuğu Acil Durumlar Yasası yetkilerinin kullanımına son verdiğini açıkladı.

Basın mensuplarının karşısına geçen Kanada Başbakanı Trudeau, ülkedeki "tehdidin" tam olarak bitmediğini, ancak Acil Durumlar Yasası yetkilerinin kullanılmasına artık ihtiyaç kalmadığını söyledi.

Güvenlik birimlerine olağanüstü imkanlar veren yasa yetkilerinin kullanımına gerek kalmadığını dile getiren Trudeau, "Gelinen nokta artık bir acil durum değil, dolayısıyla federal hükümet Acil Durumlar Yasası kullanımını sonlandıracak. Mevcut yasaların yeterli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Savaş dönemlerinde kullanılması öngörülen söz konusu yasanın protestoculara karşı devreye sokulması ülkede geniş çaplı tartışmalara neden olmuştu.

1988 tarihli Acil Durumlar Yasası, federal hükümetin yetkisini kullanarak bölgelerin yasalarını geçersiz kılmasına ve acil durumlar sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına izin veriyor.

Trudeau, aşı karşıtlarının eylemlerine karşı, Kanada tarihinde ilk kez federal bazda olağanüstü hal uygulamasını getiren Acil Durumlar Yasası'nı 15 Şubat'ta yürürlüğe koyduğunu açıklamıştı, ilgili düzenleme Parlamentoda da onaylanmıştı.

Kanada Sivil Özgürlükler Derneği (CCLA), Trudeau hükümetini, Acil Durumlar Yasası'nın uygulamaya sokulması nedeniyle mahkemeye vermişti.

YORUMLAR
500
Kanadalı Müslümanlardan, Acil Durumlar Yasası için 'şeffaflık' çağrısı Kanadalı Müslümanlardan, Acil Durumlar Yasası için 'şeffaflık' çağrısı Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestolarına destek verenlerin banka hesapları donduruluyor Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestolarına destek verenlerin banka hesapları donduruluyor

Justin Trudeau, Hükümet, Kanada, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada Başbakanı Trudeau, Acil Durumlar Yasası uygulamasına son verdi - Son Dakika


Son Dakika
01:06 ABD, Ukrayna'ya asker desteğinde bulunacak mı? Beyaz Saray'ın, yol haritası açıklandı
01:02 Benfica stadında gol yağmuru! Ajax, maçının kazananı çıkmadı
00:57 Nefes kesen Şampiyonlar Ligi maçında kazanan çıkmadı!
00:47 Twerk yaptığı ayının saldırısına uğrayan kız büyük korku yaşadı
00:31 Erol Bulut futbolcu almayı unuttu! Maç sonu basın toplantısına katılmayıp hastaneye gitti
23:48 Sıcak savaş tehdidi kendini resmen hissettirdi! Kadınlar, askere giden erkekler için gözyaşı döktü
23:46 Ukrayna parlamentosu kararı kabul etti! Ülkede gece yarısından itibaren başlayacak OHAL uygulanacak
23:44 Kahin Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş! İşte korkutan kehanet
23:10 AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medyadan "Gönlümde yatan aday Kılıçdaroğlu" dedi, binlerce yorum geldi
22:48 Savaş ihtimali spor organizasyonlarını da etkiledi! Rusya'da düzenlenecek etkinlik Türkiye'ye veriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 01:20:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kanada Başbakanı Trudeau, Acil Durumlar Yasası uygulamasına son verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement