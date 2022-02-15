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Kanada Başbakanı Trudeau Acil Durumlar Yasası'nı uygulamaya koydu - Son Dakika

Kanada Başbakanı Trudeau Acil Durumlar Yasası'nı uygulamaya koydu

15.02.2022 02:09
Kanada Başbakanı Trudeau Acil Durumlar Yasası'nı uygulamaya koydu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, aşı karşıtlarının eylemlerine karşı, Kanada tarihinde ilk kez federal bazda olağanüstü hal uygulamasını getiren Acil Durumlar Yasası'nı yürürlüğe koyduğunu açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, aşı karşıtlarının eylemlerine karşı, Kanada tarihinde ilk kez federal bazda olağanüstü hal uygulamasını getiren Acil Durumlar Yasası'nı yürürlüğe koyduğunu açıkladı.

Trudeau, Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Adalet Bakanı ve Başsavcı David Lametti, Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino ve Acil Durum Hazırlık Bakanı Bill Blair ile basın toplantısı düzenledi.

Trudeau, "Her yasa dışı ablukayla birlikte, yerel kolluk kuvvetleri kendi yetki alanlarında barışı korumak için hareket ediyor. Tüm çabalarına rağmen, kolluk kuvvetlerinin yasayı etkili bir şekilde uygulama becerisine yönelik ciddi zorluklarının olduğu artık açık. Çok açık olmak istiyorum, bu önlemlerin kapsamı zamanla sınırlı, coğrafi olarak hedefli ve ele alınması gereken tehditlerle makul ve orantılı olacak. Acil Durumlar Yasası, ülke genelinde her düzeydeki kolluk kuvvetlerini güçlendirmek ve desteklemek için kullanılacak." dedi.

Alınan kararın derhal uygulamaya konulduğunu duyuran Trudeau, uygulama ile polis güçlerine düzeni yeniden sağlamak için olağanüstü yetkiler verileceğini söyledi.

Trudeau, Acil Durumlar Yasası'nın uygulamaya konulmasının, polise, ablukalar ve işgaller gibi yasa dışı ve tehlikeli faaliyetlere, oldukları yerlerde düzeni yeniden sağlamak için daha fazla araç sağladığını ifade etti.

Uygulama hükümete ayrıca, sınır geçişleri ve havaalanları gibi kritik alanları belirleyip güvenlik altına alma yetkisi veriyor.

Trudeau, yasanın uygulanmasıyla birlikte protestoculara ait kamyonları kaldırmak gibi temel hizmetlerin yerine getirilmesinin de sağlanacağını bildirdi.

Yasa, federal hükümete yasa dışı ablukaları finanse etmek veya desteklemek için finans kurumlarının kullanılmasını yasaklama izni de veriyor.

Trudeau, "Bu, Kanadalıları güvende tutmak, insanların işlerini korumak ve kurumlarımıza olan güveni yeniden sağlamakla ilgili" dediği açıklamasında, uygulamanın devlet güçlerine "acil ve kritik bir durum sonucunda ortaya çıkan etkilerle başa çıkmak için normal zamanlarda uygun olmayabilecek özel, geçici önlemler alma" yeteneği verdiğine işaret etti.

Başbakan Trudeau, yasanın izin vermesine rağmen gösterileri durdurmak için orduyu göreve çağırmayacağını ifade etti.

Trudeau muhalefet partisi liderlerine yasanın uygulanacağına dair bilgi verdiğini belirterek, "İnsanların yasal olarak protesto haklarını kullanmalarını engellemiyoruz. Tüm Kanadalıları özgür tutan ilkeleri, değerleri ve kurumları güçlendiriyoruz" dedi.

Başbakan, Acil Durumlar Yasası'nın uygulamalarının Haklar ve Özgürlükler Şartı'nın korumasına tabi olduğunu da sözlerine ekledi.

Kanada'da 1980'lere kadar Savaş Tedbirleri Yasası olarak bilinen yasa, hem metni hem de ismi değiştirilerek Acil Durumlar Yasası haline getirildi.

Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşları sırasında devreye sokulan Savaş Tedbirleri Yasası, en son 1970 yılında zamanın başbakanı Pierre Elliott Trudeau tarafından Quebec'te yaşanan rehine krizi sırasında kullanıldı.

1980 yılında değişen şartlara göre güncellenen yasanın ismi de Acil Durumlar Yasası olarak değiştirildi.

Kanada Acil Durumlar Yasası, değişen bu haliyle bugüne kadar hiç uygulanmadı.

Federal bazda olağanüstü hal uygulaması anlamına da gelen yasa, ulusal bir acil durumu, "Kanadalıların yaşamlarını, sağlıklarını veya güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye sokan ve sınır değerlerini aşacak oranlarda veya nitelikte olan geçici bir acil ve kritik durum" olarak tanımlıyor.

Kanun; doğal afetler ve salgınlar gibi kamu refahını ve sivil ayaklanma ve huzursuzluklar gibi kamu düzenini olumsuz etkileyen olaylarla, ulusal veya uluslararası savaş gibi acil durum senaryolarına cevap vermek için resmi görevlilere özel yetkiler veriyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada Başbakanı Trudeau Acil Durumlar Yasası'nı uygulamaya koydu - Son Dakika


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