Kanada Başbakanı Trudeau: "Çin'in baskılarına boyun eğmeyeceğiz" - Son Dakika

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun yargılanması üzerindeki Çin'in baskılarına boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Financial Times gazetesine verdiği çevrimiçi demeçte Trudeau, Çin'in Huawei şirketinin CFO'su Mıng hakkında devam eden yargı süreçlerine müdahale girişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trudeau, Çin'in yeterince baskı uygulamakla kendilerini vaz geçirebileceği düşüncesinde olduğunu ancak baskılara boyun eğmeyeceklerini belirtti.

Zorlayıcı diplomasiye inanmadıklarını vurgulayan Trudeau, "Aslında bu tür bir baskıya boyun eğmeye başlarsanız, kendinizi uzun vadede daha kötü durumda bırakacağınıza gerçekten inanıyoruz." dedi.

İki ülke arasında kriz, Huawei CFO'sunun tutuklanmasıyla başlamıştı

Kanada ile Çin arasındaki diplomatik kriz, Çinli teknoloji devi Huawei'in sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketin CFO'su Mıng Vancou'nun, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken tutuklanmasıyla başlamıştı. Vancouver'da 3 gün süren duruşmanın ardından mahkeme, Mıng'ın 10 milyon Kanada doları kefaletle salıverilmesine hükmetmişti.

Çin de 2 Kanadalıyı tutuklayarak misillemede bulunmuştu

Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş adamı Michael Spavor'u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklamıştı.

Çin, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak aynı günlerde idam cezasına çarptırmıştı.

Çin ayrıca Kanada'dan kanola bitkisi alımı ile et ithalatını da aynı gerekçeyle durdurmuştu.