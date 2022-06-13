Kanada Başbakanı Trudeau, Covid-19'a yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kanada Başbakanı Trudeau, Covid-19'a yakalandı

13.06.2022 18:47
Kanada Başbakanı Trudeau, Covid-19'a yakalandı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Covid-19'a yakalandı. Trudeau yaptığı açıklamada, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Halk sağlığı kurallarına uyacağım ve kendimi tecrit edeceğim" ifadelerini kullanarak, kendisini iyi hissettiğini aktardı.

Kendini iyi hissetmesinin nedeninin yaptırdığı Covid-19 aşıları olduğuna vurgu yapan Trudeau, "Bu yüzden, yaptırmadıysanız aşı olun ve eğer imkanınız varsa güçlendirici doz alın. Sağlık sistemimizi, birbirimizi ve kendimizi koruyalım" dedi.

Trudeau'nun en son geçtiğimiz ocak ayında Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

(İHA)

YORUMLAR
500
Kanada Başbakanı Trudeau ikinci kez Kovid-19'a yakalandı Kanada Başbakanı Trudeau ikinci kez Kovid-19'a yakalandı Eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel Yaşamını Yitirdi Eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel Yaşamını Yitirdi
Kaynak: İHA

Justin Trudeau, Koronavirüs, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada Başbakanı Trudeau, Covid-19'a yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:47:50. #1.12#
SON DAKİKA: Kanada Başbakanı Trudeau, Covid-19'a yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement