Son Dakika Haberleri: Kanada Başbakanı Trudeau'dan "dalga geçme" açıklaması
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Kanada Başbakanı Trudeau'dan "dalga geçme" açıklaması

6 saat önce

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dün akşam Buckingham Sarayı'nda NATO lideri için verilen resepsiyonda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile sohbet ederken ABD Başkanı ile dalga geçtiği iddiasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dün akşam Buckingham Sarayı'nda NATO lideri için verilen resepsiyonda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile sohbet ederken ABD Başkanı ile dalga geçtiği iddiasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Kanada Başbakanı Trudeau'dan dalga geçme açıklaması

Buckingham Sarayı, Justin Trudeau, Fransa, Kanada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:29 Kaynak: AA
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