Kanada Başbakanı Trudeau'dan, kurban bayramı mesajı - Son Dakika

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yayınladığı videoda Kanada'daki ve dünya genelindeki Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yayınladığı videoda Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı. Trudeau, "Bugün, Kanada ve dünyadaki Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı kutluyor. Bu bayram, ailelerin ve sevdiklerinin dua etmek, yemeklerini paylaşmak, ihtiyacı olanlara yardım etmek için bir araya geldiği bir bayramdır. Birçoğunuzun bu yıl Hac ibadetini yapamayacağını ve bunun üzücü bir durum olduğunu biliyorum. Hatta bu ibadeti ilk kez yapmak isteyenler için daha zor bir durum. Ancak, sağlık yönergelerini izleyerek birbirimizi ve toplumlarımızı güvende tutabileceğimizi biliyoruz" dedi.

Kurban Bayramı'nın temelindeki değerler olan şefkat ve cömertliğin hiç bu kadar değerli olmadığını söyleyen Trudeau, "Bu değerleri, Covid-19'un başlangıcından beri uyguladınız. İster bir hayır kurumu için, isterse komşularınız için olsun en yoksul durumda olanların yardımına koştunuz. Bize toplumumuza hizmet etmenin ne anlama geldiğini en iyi şekilde gösterdiniz. Bugün, Kanadalı Müslümanların toplumumuza ve ülkemize yaptığı yardımları kabul ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Daha kapsayıcı bir ülke olmak için birlikte çalıştıkça, bizler her zaman yanınızda olacağız" diye konuştu.

Korona virüs salgını nedeniyle uyarılarda bulunan Trudeau, "Önümüzdeki birkaç gün bayram kutlamalarına katıldığınızda lütfen sağlık yönergelerini uygulayın, fiziksel mesafeyi koruyun ve ellerinizi sık sık yıkayın. Ailemiz adına eşim Sofie ve ben sizlere mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz" şeklinde konuştu. - TORONTO