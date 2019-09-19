Son Dakika Haberleri: Kanada Başbakanı Trudeau'dan özür
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Kanada Başbakanı Trudeau'dan özür

1 saat önce

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2001 yılında katıldığı bir etkinlikte "Arap Geceleri" temalı gecede Alaaddin kostümü giyinmesi ve kahverengi makyajı ile eleştirilerin hedefi oldu.

Kanada Başbakanı Trudeau'dan özür, System.String[]

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2001 yılında katıldığı bir etkinlikte "Arap Geceleri" temalı gecede Alaaddin kostümü giyinmesi ve kahverengi makyajı ile eleştirilerin hedefi oldu. Irkçılıkla suçlanan Kanada Başbakanı, özür diledi.

Zaman zaman tercih ettiği çorapları, zaman zaman da geçmiş yıllarda yaptıkları ile dünya gündeminde adını sıkça duyuran Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bu kez 2001 yılında çektirdiği bir fotoğraf ile gündeme geldi. Trudeau'nun özel bir okulun düzenlediği etkinlikte çekilen yüzünü kahverengine boyadığı fotoğrafı eleştirilerin hedefi oldu. "Arap Geceleri" temalı bir etkinliğe yüzünü kahverengiye boyayarak katılan Trudeau, etkinlik kapsamında düzenlenen gece için Alaaddin kostümü giydiğini doğruladı. 21 Ekim'de yapılacak seçimlerde koltuğunu koruma çabasında olan Kanada Başbakanı, fotoğrafın kısa sürede yayılmasının ardından geniş kitlelerin eleştirilerine maruz kaldı. Trudeau, yaşanan tartışmanın ardından ırkçılık olduğunu ifade ederek özür diledi.

Trudeau, "Kararımın sorumluluğu üzerime alıyorum. Bunu yapmamalıydım. Bu, o dönemde ırkçılık olduğunu düşünmediğim bir şeydi, ancak şimdi biliyorum ki bu ırkçılık ve çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Justin Trudeau, Kanada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:25 Kaynak: İHA
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