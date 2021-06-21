Üye Girişi
Kanada Başbakanı Trudeau'dan yatılı kilise okullarında ölen yerli çocuklara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Kanada Başbakanı Trudeau'dan yatılı kilise okullarında ölen yerli çocuklara ilişkin açıklama Açıklaması

21.06.2021 20:58
Kanada Başbakanı Trudeau'dan yatılı kilise okullarında ölen yerli çocuklara ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Katolik Kilisesi'ne ait yatılı okullarda ölen yerli ailelerin çocuklarıyla ilgili tam sayının asla bilinemeyebileceğini ve birçok ebeveynin de çocuklarına ne olduğunu asla öğrenemeyebileceğini belirtti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Katolik Kilisesi'ne ait yatılı okullarda ölen yerli ailelerin çocuklarıyla ilgili tam sayının asla bilinemeyebileceğini ve birçok ebeveynin de çocuklarına ne olduğunu asla öğrenemeyebileceğini belirtti.

Başbakan Trudeau, her yıl 21 Haziran'da kutlanan "Ulusal Yerli Halklar Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, First Nations, Inuit ve Metis yerli halklarının Kanada'ya yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri önemli katkıları olduğunu ifade etti.

Yılın en uzun günü olan yaz gün dönümünün birçok yerli topluluk için derin kültürel, tarihi ve manevi öneme sahip olduğunu hatırlatan Trudeau, şunları kaydetti:

"Bugün yerli halkları kutlamanın zamanı olsa da uzlaşmaya giden önemli yolculukta yapılacak daha çok iş olduğunu kabul etmek için de bir fırsat. Eski Kamloops Yatılı Okulu yakınlarındaki çocuk cesedi kalıntıları, yerli halkların son yıllarda, on yıllarda ve yüz yıllarda katlandığı sistemik baskı, eşitsizlikler ve ayrımcılığın, yüzleşmeye devam ettikleri adaletsizlik ve zorlukların açık bir hatırlatıcısı olarak karşımızda duruyor."

"150 bin yerli çocuk ailelerinden zorla ayrıldı"

Başbakan Trudeau, ülke tarihinin en karanlık sayfalarından bir olan yatılı kilise okulları konusunda ilk kez detaylı açıklamalar yaparken, "Yatılı okul sistemi altında, en az 150 bin yerli çocuk, ailelerinden ve topluluklarından zorla ayrıldı ve kasıtlı olarak ortadan kaldırmak amacıyla dillerinin ve kültürlerinin yasaklandığı yerlere götürüldü ve bu çocuklar duygusal, fiziksel ve cinsel istismara maruz kaldılar." dedi.

"Binlerce çocuk bir daha evlerine dönemedi"

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun da bu okullara gönderilen binlerce çocuğun bir daha evlerine dönemediğini bildirdiğini anımsatan Trudeau, "Ölen çocukların tam sayısı asla bilinmeyebilir ve yıkıcı bir şekilde birçok ebeveyn çocuklarına ne olduğunu asla öğrenemeyecek. Ailelerin yaşadığı bu nesiller arası travma günümüzde de devam etmekte. Kaybedilen o masum ruhları asla unutmamalıyız. Bu bizim uzlaşmaya yönelik ortak taahhüdümüz olmalıdır. Kanada hükümeti, Katolik Kilisesi'ni yatılı okul sisteminden etkilenen yerli halklardan resmi bir özür dilemeye çağırmaya devam ediyor. Sorumluluk almak, Kanada'da hakikati ve uzlaşmayı ilerletmek için önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu trajediler için özür dilemek yeterli değil"

Başbakan Justin Trudeau sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu trajediler için özür dilemek yeterli değil. Geçmişteki yanlışları düzeltmemiz ve devam eden zorlukları çözmemiz gerekiyor. Bunu da ancak eylemle başarabiliriz. Federal kurumlarımızda önemli değişiklikler yapmak Kanada hükümetinin sorumluluğundadır. Yerli halklar ve tüm Kanadalılar için sonuçları nasıl iyileştirebileceğimizi görmek için yasalarımızı ve politikalarımızı gözden geçirmeye devam etmeli ve yerli halklarla ortaklaşa yasaları ve politikaları buna göre yeniden inşa etmeli veya geliştirmeliyiz."

Kanada Başbakanı Justin Trudeau açıklamayı, "Geçmişimizin gerçeğini söylemede ve yerli halkların ve toplulukların bugün hala karşı karşıya olduğu sistemik adaletsizlikleri ele almada hepimize bir rol düşüyor. Somut eylemlerle ve birlikte çalışarak ileriye doğru daha iyi bir yol inşa edeceğiz." şeklinde tamamladı.

Kanada'da 1996 yılından bu yana her 21 Haziran tarihi, Ulusal Yerli Halklar Günü olarak kutlanıyor.

Ülkede 1831 ile 1996 yılları arasında işleyen yatılı kilise okulu sistemi, yaklaşık 150 bin yerli çocuğu zorla evlerinden ve ailelerinden ayırdı. Bu çocuklardan birçoğu fiziksel ve cinsel istismara, tecavüze ve yetersiz beslenmeye maruz kalarak bazıları da üzerlerinde yapılan tıbbi deneylerde hayatlarını kaybetti.

Resmi kayıtlara göre ülke genelindeki 139 yatılı kilise okulunun neredeyse tamamı, Kanada hükümeti adına Katolik Kilisesi tarafından yönetiliyordu.

Katolik Kilisesi, Justin Trudeau, Başbakan, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada Başbakanı Trudeau'dan yatılı kilise okullarında ölen yerli çocuklara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı karşıtlarına tek cümlelik tepki: Bilim insanlarına kulak verin 20:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı karşıtlarına tek cümlelik tepki: Bilim insanlarına kulak verin Yeni normalleşme adımlarına itiraz eden Mehmet Ceyhan'a tepki yağıyor 20:17 Yeni normalleşme adımlarına itiraz eden Mehmet Ceyhan'a tepki yağıyor Kuzey Makedonya-Hollanda maçında TRT spikeri tekrarı, yeni pozisyon sanarak anlattı 20:12 Kuzey Makedonya-Hollanda maçında TRT spikeri tekrarı, yeni pozisyon sanarak anlattı
Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var 19:13 Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca servetin üzerinde oturmuşlar 18:54 Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca servetin üzerinde oturmuşlar Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi 16:46 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada 16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada 16:00 "Kuryeyi zorla alıkoyma" davası sonuçlandı! İş insanı İpek Hattat ceza almadı

Son Dakika Haberleri
17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
16:52 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
16:45 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
16:44 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık izninde devrim gibi değişiklik! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
EURO 2020 C Grubu'nda Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenen Hollanda, namağlup bir üst tura yükseldi EURO 2020 C Grubu'nda Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenen Hollanda, namağlup bir üst tura yükseldi         
20:52
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müzik yasağı" açıklamasına tepki: Yasaklar ideolojik         
20:29
Normalleşme adımları kapsamında müzik kısıtlaması 24.00'e çekildi Normalleşme adımları kapsamında müzik kısıtlaması 24.00'e çekildi         
20:13
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 294 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 294 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım         
19:05
Çatıdan gelen esrarengiz seslerin sahibi baykuş yavruları çıktı Çatıdan gelen esrarengiz seslerin sahibi baykuş yavruları çıktı         
17:48
Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek         
16:45
18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti         
16:14
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum         
15:35
Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor         
14:50
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
12:16
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı         
12:11
3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama 3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama         
10:46
Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 21:14:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanada Başbakanı Trudeau'dan yatılı kilise okullarında ölen yerli çocuklara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement