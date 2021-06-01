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Kanada Başbakanı Trudeau'dan, Yerli çocukların kalıntılarına ilişkin somut eylem sözü - Son Dakika

Kanada Başbakanı Trudeau'dan, Yerli çocukların kalıntılarına ilişkin somut eylem sözü

01.06.2021 00:43
Kanada Başbakanı Trudeau'dan, Yerli çocukların kalıntılarına ilişkin somut eylem sözü, System.String[]

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın Kamloops kentindeki eski bir yatılı okulda 215 çocuğun kalıntılarını içeren toplu mezar bulunmasına yanıt olarak hükümetinin daha fazla önlem alacağını duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın Kamloops kentindeki eski bir yatılı okulda 215 çocuğun kalıntılarını içeren toplu mezar bulunmasına yanıt olarak hükümetinin daha fazla önlem alacağını duyurdu. Trudeau, "Somut eylem sözü verdik ve Yerli halkları bu şekilde destekleyeceğiz" dedi.

Kanada'nın Britanya Columbia eyaletinde yer alan Kamloops kentinde 1978 yılında kapatılan Kamloops Kızılderili (Yerli) Yatılı Okulu'nda, 29 Mayıs'ta yer radarı yöntemiyle yürütülen çalışmalarda 215 çocuğun kalıntılarına rastlanmıştı. Kamloops'daki topluluğun temsilcisi Rosanne Casimir, ön bulguların okul yöneticileri tarafından "belgelenmeyen bir kayıp" olduğunu belirtmişti. Casimir, "Bildiğimiz kadarıyla bu kayıp çocukların ölümleri belgelenmedi. Bazıları 3 yaşında olacak kadar küçüktü" demişti. British Columbia eyaleti Adli Tıp Servisi Şefi Lisa Lapointe, bilgi toplama sürecinin başında olduklarını kaydetmişti.

Yaşanan olayın ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau düzenlediği basın toplantısında, Kanada Yerli Hizmetleri Bakanı Marc Miller, Kanada Yerli Halklarla İlişkiler Bakanı Carolyn Bennett ve Kuzey İşleri Bakanı Dan Vandal'ın yaşanan olaya yönelik hükümetinin rolü hususunda tartışacaklarını kaydetti. Kalıntılara ilişkin somut eylem sözü veren Trudeau, "Bir baba olarak çocuklarımın benden alınmasının nasıl bir his olduğunu hayal edemiyorum ve bir Başbakan olarak ise, Yerli çocuklarını kendi toplumlarından çalan utanç verici politika beni dehşete düşürüyor. Somut eylem sözü verdik ve hayatta kalanları, aileleri ve Yerli halkları bu şekilde destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde var olan bir trajediydi"

Rastlanan kalıntıların istisna olmadığını ve bu gerçeğin kabul edilmesi gerektiğini kaydeden Trudeau, "Maalesef bu bir istisna ya da münferit bir olay değil. Bundan saklanmayacağız. Gerçeği kabul etmek zorundayız. Yatılı okullar bir gerçekti, ülkemizde var olan bir trajediydi ve bunu kabul etmeye mecburuz " dedi.

Ayrıca Kanadalı muhalefet milletvekilleri, Trudeau hükümetini diğer eski yatılı okul sitelerine yönelik soruşturmaları tam olarak finanse etmeye ve iyileştirme girişimlerine daha sürdürülebilir fonlar oluşturmaya çağırdı.

"Mutlak soykırım trajedisi"

Kanada Yeşiller Partisi Lideri Annamie Paul yaptığı açıklamada, korkunç keşfin bir kez daha yatılı Kanada'da okul sistemindeki mutlak soykırım trajedisini vurguladığını belirterek, Trudeau hükümetinden Katolik kilisesinin yatılı okul sistemindeki rolü için özür dilemesini talep etmeye çağırdı.

Öte yandan Kanada Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu 2015 yılında, Yerli çocuklara yatılı okullarda uygulanan insanlık dışı kötü muameleye ilişkin nihai raporunu yayınlamış ve bunların kültürel bir soykırım teşkil ettiği sonucuna varmıştı. Kanada'da, 1870'li yıllar ile 1996 yılı arasında 150 binden fazla Yerli çocuğun yatılı okullara zorla gönderildiği kaydedildi. Ülkede son yatılı okul ise 1996 yılında kapandı. Komisyon'un doğrulanmış ölüm kayıtlarında ise 3 bin 200 öğrenci olduğu tespit edilmişti. - OTTAWA

Justin Trudeau, Britanya, Soykırım, Kanada, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kanada Başbakanı Trudeau'dan, Yerli çocukların kalıntılarına ilişkin somut eylem sözü - Son Dakika


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