Kanada Başbakanı Trudeau: "Putin'in, işlenen iğrenç savaş suçlarından sorumlu olduğu açık" - Son Dakika
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Kanada Başbakanı Trudeau: "Putin'in, işlenen iğrenç savaş suçlarından sorumlu olduğu açık"

08.05.2022 22:59
Kanada Başbakanı Trudeau: "Putin'in, işlenen iğrenç savaş suçlarından sorumlu olduğu açık"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'da "iğrenç savaş suçları" işlendiğini ve bunlardan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumlu olduğunu söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'da "iğrenç savaş suçları" işlendiğini ve bunlardan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumlu olduğunu söyledi.

Ani bir kararla bugün erken saatlerde Ukrayna'ya giden Trudeau, Rusya'nın başlattığı savaşın derin izlerinin görüldüğü Kiev yakınlarındaki İrpin şehrine ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de bir araya gelen Trudeau, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir basın toplantısı düzenledi.

Trudeau burada, Rusya'nın saldırılarına karşı direnen Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım ve finansman desteği vereceklerini açıkladı.

Başbakan Trudeau, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, işlenen iğrenç savaş suçlarından sorumlu olduğu artık açıktır." dedi.

Kanada, Ukrayna'ya yeni yardımlarda bulunacak

Justin Trudeau, Kanada'nın, Ukrayna'ya drone kamerası, uydu görüntüsü, hafif silah ve mühimmat sağlamak da dahil olmak üzere daha fazla askeri yardım sağlayacağını aktardı.

Savunma sektöründen görevliler ile oligarklardan oluşan 40 Rus vatandaşına karşı yaptırımlar ilan eden Trudeau ayrıca, mayın temizleme operasyonları için fon sağlayacaklarını ve Ukrayna'nın gıda güvenliği için Dünya Gıda Programı'na 25 milyon dolarlık hibe yardımında bulunduklarını belirtti.

Kanada'ya 2023'ten itibaren gelecek Ukrayna mallarına yönelik tüm ticaret tarifelerinin kaldırılması sözünü veren Trudeau, Ukraynalı kadın örgütleri, insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları için yeni fonlar sağlanacağını dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de basın toplantısında, Trudeau'yu "ülkesinin iyi bir dostu" olarak nitelendirerek, "Şu anda Rusya'nın tam teşekküllü bir saldırganlığıyla karşı karşıyayız ve bu ziyaret, çok takdir ettiğimiz bir destek jesti." ifadesini kullandı.

Kanada'nın Kiev'deki büyükelçiliği yeniden açıldı

Ukrayna ziyaretine aynı zamanda Ukrayna asıllı olan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland ile Dışişleri Bakanı Melanie Joly'i de götüren Trudeau, başkent Kiev'deki Kanada Büyükelçiliğini de yeniden açtı.

Büyükelçilik binasındaki göndere kendi elleriyle Kanada bayrağını çeken Trudeau, "Bu bayrak 13 Şubat'ta indi ve onu yeniden dikmekten gerçekten memnunuz. Kiev'de Kanada bayrağının bir kez daha dalgalandırılması, Ukrayna'daki Kanadalıların güç ve dayanışmasının inanılmaz bir kanıtıdır." diye konuştu.

Kanada'nın Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'da krizin baş gösterdiği 13 Şubat'ta kapatılmış ve diplomatik personel önce batıdaki Lviv şehrine ardından da Polonya'ya taşınmıştı.

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Ukrayna, Kanada, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada Başbakanı Trudeau: 'Putin'in, işlenen iğrenç savaş suçlarından sorumlu olduğu açık' - Son Dakika


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