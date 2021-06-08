Kanada Başbakanı Trudeau: "Ülkenin dört bir yanındaki Müslümanlar, yanınızda olduğumuzu bilin" - Son Dakika

Kanada'nın London kentinde Müslüman bir ailenin üzerlerine araç sürülerek öldürülmesine tepkiler giderek büyüyor.

Başta Kanada Başbakanı Justin Trudeau olmak üzere ülkenin önde gelen siyasetçileri, olayı kınayan açıklamalarda bulundu.

Trudeau, saldırının ülke gündemine oturmasının ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, haberi duyduğunda dehşete düştüğünü ifade etti.

London'dan gelen haberlerin kendisini dehşete düşürdüğünü belirten Trudeau, şunları kaydetti:

"Bu nefret eylemiyle terörize edilenlerin sevdikleri için buradayız. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk için de buradayız. Kalbimiz sizinle ve iyileşirken aklımızda olacaksınız. London'daki Müslüman cemaati ve ülkenin dört bir yanındaki Müslümanlar, yanınızda olduğumuzu bilin. İslamofobinin toplumumuzda yeri yoktur. Bu nefret sinsidir, alçakçadır ve durması gerekir."

"Böyle bir İslamofobik terör eyleminin Kanada'da yeri yoktur"

Ana muhalefetteki Muhafazakar Partinin Lideri Erin O'Toole da olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi.

O'Toole, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ailenin Müslüman inançları nedeniyle öldürülmesi korkunç ve yürek parçalayıcı. Bu tür aşağılık ve aşırı nefret kınanmalıdır. Böyle bir İslamofobik terör eyleminin Kanada'da yeri yoktur. Müslüman toplumun yanındayız." ifadelerini kullandı.

Federal muhalefet partilerinden Yeni Demokrat Parti Lideri Jagmeet Singh de "Gelen haberler ürkütücü. Müslüman bir aile yürüyüşe çıktı ve inançları yüzünden öldürüldüler. Bu bir İslamofobi ve terör eylemidir. Müslüman aileler, dostlarımız ve komşularımızla her zamankinden daha fazla bu alçak nefrete karşı durmalıyız." paylaşımında bulundu.

Londra Müslümanlar Derneği Başkanı Saboor Khan ise ülkenin resmi yayın kuruluşu CBC'de yaptığı açıklamada, "Yıkıldım. Çocuklarımız için korkuyorum, topluluğum için korkuyorum, başörtüsü takan herkes, geleneksel Müslüman olarak giyinen herkes için korkuyorum. Bu bir terör eylemiydi ve gerçekten topluluğumuzu terörize etti." diye konuştu.

Öte yandan, London kentinde hayatını kaybeden 4 kişilik aile için bu gece bir anma töreni düzenlenecek.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren Nathanial Veltman (20), biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Veltman olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.