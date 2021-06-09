Kanada Başbakanı Trudeau ve Ontario Valisi Ford'dan İslamofobik saldırıya kınama

Kanada'da Başbakan Justin Trudeau, Ontario Valisi Doug Ford ve Ontario Eyalet Polis Komiseri Thomas Carrique, kaldırımda yürüdükleri sırada üzerlerine araç sürülen Müslüman bir ailenin 4 üyesinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı. Vali Ford, "Ontario'da nefrete ve İslamofobi'ye yer yoktur" dedi.

Kanada'nın Ontario eyaletinin Londra kentinde 20 yaşındaki Kanadalı bir zanlının kontrolündeki araç, kaldırımda yürüyen Müslüman bir aileye çarptı. Ailenin 4 üyesinin hayatını kaybettiği, 9 yaşındaki bir çocuğun ise tek sağ kalan olduğu açıklandı. Ontario Valisi Doug Ford, İslamofobi'ye ve nefret suçlarına Ontario'da yer olmadığını ifade ederek, "Ontario'da nefrete ve İslamofobi'ye yer yoktur. Londra, Ontario'da meydana gelen korkunç nefret eylemi için adalet tesis edilmelidir. Düşüncelerim ve dualarım bu zor zamanda aileler ve dostlarıyladır. Bu iğrenç şiddet eylemleri durdurulmalıdır" dedi.

TRUDEAU: YALNIZ DEĞİLSİNİZKanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki Müslüman toplumuna seslenerek, "Afzaal ailesini tanıyanlara, hayatta kalan oğluna, Londra'daki ve Kanada'daki Müslümanlara, üzgün, kızgın ya da korkan herkese: Yalnız değilsiniz. Ülkenin dört bir yanındaki Kanadalılar sizinle yas tutuyor ve sizinle birlikte duruyor. Bu gece ve her zaman" dedi.ONTARIO EYALET POLİS KOMİSERİ: MÜSLÜMAN TOPLUMUNUN YANINDAYIZOntario Eyalet Polis Komiseri (OPP) Thomas Carrique, "Ontario Eyalet Polisi üyeleri, Londra, Ontario'da trajik bir şekilde yaşamını yitiren dört kişinin ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor. Müslüman toplumunun yanındayız" ifadelerine yer verdi.SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Ontario polisi, 20 yaşındaki saldırgan Nathanial Veltman'ın kontrolündeki kamyonun, kaldırımda yürüyen Müslüman bir aileyi ezdiğini ve olay yerinden kaçtığını açıkladı. Saldırıda 74 ve 44 yaşındaki iki kadın, 46 yaşında bir erkek ve 15 yaşında çocuk hayatını kaybetti. Aileden hayatta kalan 9 yaşındaki erkek çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Veltman, olay yerinden birkaç kilometre uzaklıktaki alışveriş merkezinde gözaltına alındı.